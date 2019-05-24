Eli kanlı terör örgütü elebaşından 'İmamoğlu' çağrısı
Terör örgütü PKK elebaşılarından Zerin Ruken yayınladığı videoda, önümüzdeki 23 Haziran İstanbul seçimleri için, AK Parti'ye kesinlikle oy verilmemesi gerektiğini söyleyerek, 'Oylarınızı İmamoğlu'na verin' çağrısı yaptı.
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde yürütme kurulu üyesi Zerin Ruken, 23 Haziran'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı. Terörist Ruken, AK Parti'ye adeta nefret kusarken İmamoğlu'na destek istedi.
Yayınlanan videoda, ''Oylarınızı kesinlikle AKP'ye vermeyin, İmamoğlu'na verin.'' çağrısı yapıldı.
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