Eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe de yurt içinde
Tunceli'de, Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne ait 2 yer altı silah deposu imha edildi.
- AA
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 yer altı silah deposunun tespit edildiği belirtildi.
Belirlenen depoların imha edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2 yer altı silah deposuda, 27 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 bin 357 kalaşnikof mermisi, 43 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, anti personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye ve 2 adet saat irtibatlı düzenek ele geçirilmiştir."
Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.
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