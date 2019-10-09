20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8642
  • 6,4371
  • 284.069
  • 99648.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe de yurt içinde

Tunceli'de, Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne ait 2 yer altı silah deposu imha edildi.

  • AA
  • 20
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 yer altı silah deposunun tespit edildiği belirtildi.
 
Belirlenen depoların imha edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"2 yer altı silah deposuda, 27 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 bin 357 kalaşnikof mermisi, 43 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, anti personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye ve 2 adet saat irtibatlı düzenek ele geçirilmiştir."
 
Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

TSK´dan müthiş paylaşım: Allah Türk Komandosunu korusun

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'un tüm camilerinde sela okundu

İstanbul'un tüm camilerinde sela okundu

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe de yurt içinde

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe de yurt içinde

Belediyeye ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

Belediyeye ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

YPG/PKK'lı teröristlerin attığı roket Nusaybin'e düştü

YPG/PKK'lı teröristlerin attığı roket Nusaybin'e düştü

Dikkat! Terör yandaşları yalanlara başladı

Dikkat! Terör yandaşları yalanlara başladı

O ilçelerde eğitime iki gün ara verildi

O ilçelerde eğitime iki gün ara verildi

Trump'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

Trump'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
 

POPÜLER HABERLER

Barış Pınarı Harekatı başladı... Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları

Barış Pınarı Harekatı başladı... Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları

Uzun boylu insanların zorlu hayatı

Uzun boylu insanların zorlu hayatı

Güzellik algısını yıkan modeller

Güzellik algısını yıkan modeller

Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk fotoğraflar

Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA