Elif, Ayda ve İdil'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca İzmir'den açıkladı!

05 Kasım 2020 Perşembe 13:31 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:58

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:



"Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edidi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5'inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor."

"Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim."

"Elif bebeğimizin serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi, herhangi bir sorunu yok."

"(İzmir'deki depremde yaralanan) İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok."

"Hastalarımızı ziyaret ettik, sağlık durumları iyi"

"İzmir'de yeni bir hastane inşasına kısa sürede başlayacağız"

"(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu."

(Tuncay Özkan'ın sağlık durumu) Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Ciddi bir semptomunun şu an olmadığını söyleyebilirim, çok yüksek olan bir ateş değil, bir halsizlik, kırgınlık tablosuyla kendisini gösteren durumu söz konusu. Yakın takip ediliyor. Şu an önemli bir sorununun olmadığını söyleyebilirim."