Elif Güner yaya geçidindeki kazada hayatını kaybetmişti: Acılı aileden en ağır ceza talebi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 19 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Güner'e, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Y.A. idaresindeki otomobil çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güner, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Y.A, adliyedeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

- "YAYA GEÇİDİ TRAFİKTE EN GÜVENLİ YERDİR"

Duruşma öncesi, Ankara Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Elif Güner'in annesi Tuğba Güner, kızlarının yaya geçidinden geçerken hızla gelen sürücünün çarpması sonrası yaşamını yitirdiğini söyledi.

Anne Güner, "Adalet için buradayız. Yaya geçitlerindeki ölümlerin kaza olarak geçmesini istemiyoruz. Bu olası kastır, bu bir cinayettir. Benim çocuğum en güvenli alanda yaya geçidinden geçerken dikkatsiz biri yüzünden bu dünyadan koptu." ifadelerini kullandı.

Kızının, yaşasaydı okulda olacağını dile getiren anne Güner, "Üzerimde Elif'in okul forması var. Şu an okulda olması gerekiyordu. Bir magandanın dikkatsizliği yüzünden hız kurallarına uymadığı için benim kızım toprağın altında yatıyor. Yaya geçidi, trafikte en güvenli yerdir. Benim çocuğum kurallara uyan bir çocuktu. Yaya geçidini sürekli kullanırdı. O kurala uydu ama karşıdan gelen kurala uymadı." diye konuştu.

Anne Güner, kızına yaya geçidinde otomobille çarpan sürücü Y.A'nın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istediklerini ve adalet savaşlarının süreceğini vurguladı.

Güner ailesinin avukatı Tahir Burak Koçak da Elif Güner'e çarpan otomobil sürücüsü Y.A'nın 100 kilometrenin üzerinde hızla makas atarak ilerlediğini ve önündeki otomobille yarış yaptığını ileri sürdü.

Koçak, "bunun bir kaza olmadığı ve cinayet olduğu" değerlendirmesinde bulunarak "Bu kişinin basit taksirle veya bilinçli taksirle yargılanıp ceza alması değil en azından olası kasttan dolayı ceza almasını talep ediyoruz. Bu şekilde meydana gelecek kazaların önüne geçmenin şartı budur. Ağır yaptırımları olması gereken bir durum söz konusu. Bunun hukuki mücadelesini veriyoruz." dedi.