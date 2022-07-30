İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2022 Cumartesi / 2 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,914
  • EURO
    18,333
  • ALTIN
    1017.6
  • BIST100
    2592.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elif Güneş'in katili tarafından hastaneye bırakılma görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

Elif Güneş'in katili tarafından hastaneye bırakılma görüntüleri ortaya çıktı

Üsküdar'da 32 yaşındaki Elif Güneş'in katili tarafından hastaneye bırakılma görüntüleri ortaya çıktı.

DHA30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Üsküdar'da son görüşmeye çağırdığı Elif Güneş'i otomobil içinde vuran Koray Gülbar, yaralı kadını hastaneye bırakıp kaçmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Koray Gülbar'ın yaralı Elif Güneş'i tekerlekli sandalye ile acil servise soktuğu görülmüyor. Bu sırada bilincinin kapalı olduğu belirtilen Elif Güneş'e doktorların müdahale etmeye başlamasının ardından saldırgan hızla kaçtı. Polisin Kadıköy'de yakaladığı saldırgan adliyeye götürülürken "İnsan sevdiğini öldürmez. Kaza oldu" diye bağırmıştı. Koray Gülbar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Elif Güneş
  • cinayet
  • katil

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.