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  • Elif, tedavi gördüğü hastane odasından onun için dua eden milyonlara böyle el salladı
Güncel

Elif, tedavi gördüğü hastane odasından onun için dua eden milyonlara böyle el salladı

İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde hayata yeniden 'merhaba' dedi. Elif'in enkazdan çıkarken arama kurtarma ekibi görevlilerinin parmağını tutup hayata sarılması depremzedeler için umut olmuştu.

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AA02 Kasım 2020 Pazartesi 16:28 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 17:16
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Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan Elif'in ilk görüntülerinde gözlerinin açık olduğu ve oksijen desteği aldığı, yatağında oyuncakların bulunduğu görüldü.

Elif'in hasta yatağındaki görüntülerini paylaşan Ege Üniversitesi, küçük kızın tedavisinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

65. saatte müjdeli haber: 3 yaşındaki Elif kurtarıldı

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile üç çocuğu depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş ve enkaz altındaki diğer çocuğu Elif Perinçek'e de ulaşmak için çalışmalar hızlandırılmıştı.

Depremin simgesi 3 yaşındaki Elif'i üzerine devrilen sandalye hayatta tutmuş

Elif'in enkazdan çıkarken arama kurtarma ekibi görevlilerinin parmağını tutup hayata sarılması depremzedeler için umut olmuştu.

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