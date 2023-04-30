Elinde kalaşnikof... YPG'li teröristlerle birlikte yürüdüğü ortaya çıktı

PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen gazeteci Sezgin Kartal'ın tutuklanmasının ardından hazırlanan iddianame sonrası yeni bilgilere ulaşıldı. KHK ile kapatılan Özgür Gündem'de çalışan İbrahim Karakaş hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Bağcılar ilçesinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda gazeteci Sezgin Kartal'ın PKK/YPG silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğuna dair bilgiler elde edildi.

SURİYE'DE ELİNDE TÜFEKLE TERÖRİSTLERLE YÜRÜDÜ

Sabah'ın haberine göre; Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde Sezgin Kartal'ın Suriye'nin Ayn el-Arab kentinde YPG'li teröristlerle birlikte elinde AK-47 kaleşnikof marka tüfekle yürüdüğü sırada poz verdiği görüldü. Fotoğrafın ele geçirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sezgin Kartal söz konusu kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

TUTUKLANDI



Sezgin Kartal ifadesinde 2010 yılından bu yana gazetecilik mesleğini yürüttüğünü 2003 yılından beridir aynı GSM hattını kullandığını, sezgin Karakaş isimli şahsı tanımadığını ve yurt dışına illegal yöntemlerle çıkmadığını söyledi. Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Kartal'ın suçlandığı fotoğraf kriminal incelemeye gönderildi.

SURUÇ'TAN AYN EL-ARAB KENTİNE GEÇTİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sezgin Kartal'a ait olduğu değerlendirilen fotoğraf üzerinde yapılan inceleme sonunda söz konusu şahsın Kartal olduğu belirtildi. Savcılık ayrıca yapılan HTS analiz çalışmasında şüphelinin 1 Ocak 2014 yılında İstanbul'da fotoğraf çekildiğini, 24 Eylül 2014 yılında sırasıyla, Kocaeli, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçelerinde baz verdiği görüldü. Telefondan daha sonra baz alınamadığı bu süre içerisinde şüphelinin Suriye ülkesine geçtiği tespit edildi.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sezgin Kartal hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede Suruç ilçesi ile Suriye'nin Ayn El-Arab kentinin 10 kilometrelik mesafe kadar uzaklıkta olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca şüpheli hakkında Hatay ve İstanbul'da PKK terör örgütüyle irtibatta olduğuna dair farklı soruşturmalarında yürütüldüğü ifade edildi.

ELİNDE SİLAHLA TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE



Sezgin Kartal'ın Suriye'de çekildiği fotoğrafa ulaşıldı. Fotoğrafta Kartal'ın sırt çantasıyla elinde AK-47 model kalaşnikof marka silah taşıdığı görüldü. Ayrıca fotoğraf içerisinde YPG'li teröristlerin araçlarla şehirde dolaştıkları ve ellerinde tüfeklerle araçların arkasında bulunduğu görüldü. Sezgin Kartal'ın ise aracın yanında olduğu görüldü.