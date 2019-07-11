Elinde Türk bayrağıyla ''Allahu ekber'' diyerek şehit oldu

İstanbul'da bir inşaatta doğal gaz ve su tesisatı ustası olarak çalışan oğlunu, 15 Temmuz gecesi darbecilere direnirken şehit veren baba Yaşar Gündüz, oğlunun elinde Türk bayrağıyla "Allahu ekber" diyerek şehadete uzanan kutlu yürüyüşünü anlattı.

Baba Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Recep'in darbe gecesi annesini telefonla arayarak konuştuğunu ifade eden Gündüz, şöyle konuştu: "15 Temmuz gecesi Recep, aradığında annesine darbe girişimi olduğunu ifade ederek 'kardeşlerimi ve babamı dışarı bırakma ana ben de Kur'an-ı Kerim okuyup yatacağım' demiş. Oğlum Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe gecesi halka seslenişinin ardından, Kartal'da çalıştığı inşaatın şantiyesinden arkadaşı ile birlikte çıkarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek gitmiş. Hiç gidilir mi, bunlar gitmiş. Köprüde bunlara kurşun sıkmışlar. Oğlumun arkadaşı diyor ki 'Recep ağabey bize kurşun sıkacaklar' Recep, 'korkma onlar Mehmetçik bize kurşun sıkmaz' demiş. Recep, kasığından bir kurşun yiyor, yola devam ediyor ve 'Allahu ekber, kaçın hakiki Müslümanlar geldi' diye bağırıyor. İkinci kurşunu koltuğunun altından yiyor, Türk bayrağı elinde telefon bir yere düşüyor, bayrak yere düşmeden sırt üstü yere düşüyor."

- "BİR RECEP'İ VERDİYSEK BİN RECEP TÜREDİ"

Gündüz, ilçede televizyondan darbe girişimini takip ederken elinde Türk bayrağı olan birini sırt üstü düşerken gördüğünü belirten Gündüz, hemen oğlunu aradığını ancak ulaşamadığını dile getirdi.

İstanbul'da yaşayan yeğeninden oğlunun şehit haberini aldığını aktaran Gündüz, "Domuz yavrularına Türkiye Cumhuriyeti cezayı verdi ama benim de Allah'tan dileğim FETÖ hainlerine ölüm olmasın, sürünsünler. Ölüm onların çaresi, kurtuluşu, biz onlara ölüm istemiyoruz. Ölüm onları kurtarır, aç susuz sürünsünler." diye konuştu.

Darbe gecesi verilen 251 şehidin arkasında milyonların olduğunu ve onlara rahmet okuduğunu ifade eden Gündüz, şunları kaydetti: "Bir Recep'i verdiysek bin Recep türedi. Türkiye'ye sahip çıkacağız, bayrağa sahip çıkacağız, ezan sesini kesmeyeceğiz, toprağımıza sahip çıkacağız. Bayrağa, vatana, toprağa, ezana millete sahip çıkmayanın kusura bakmayın ne namusu olur ne de başka bir şeyi. FETÖ'nün kurşunu benim oğlumu öldürmedi ki Allah'ın takdiri ilahisi, o kurşuna layık olacak, o köprüye gidecek, o saatte, o dakikada ve saniyede vefat edecek. 27 yaşında dağ gibi çocuğun acısı acıdır ama benimki şerbet acı, tatlı acı. Bak mezarı başında ne yazıyor 'şehit', her adama da layık olmaz bu."