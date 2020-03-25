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Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki: Elinde veri varsa açıklamıyorsan ahlaksızlıktır

Yılmaz Özdil'e tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yalan söylüyorlar. Ömrüm bu yalanlarla mücadeleyle geçiyor. Ahlaksızca bir şekilde insanları tahrik etmeye çalışıyorlar. hayatım kaçak göçle mücadeleyle geçti benim.' dedi. Bakan Soylu ayrıca 'Elinde veri varsa açıklamıyorsan ahlaksızlıktır. Bende tüm veriler var. Biz devlet idare ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

25 Mart 2020 Çarşamba 12:38 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 12:44
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV'de 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'in sorularını yanıtladı.

Yılmaz Özdil'in 'sınır öyle bir hale geldi ki, hala İran sınırında 50-60 bin kişi elin kolunu sallaya sallaya ülkeye giriyor. Bu nasıl virüsle mücadeledir." sözlerine tepki gösteren Bakan Soylu şöyle konuştu: Benim görevim yalanla, vatandaşımızı istismar edenlerle mücadele etmek. Bunu sosyal medyada yayınlayanı da muhatap alırım. Benim böyle bir derdim yok. Eğer biz bunu söylemezsek ortaya koymazsak vatandaşımız bunun yalan olduğunu nereden bilecek? İzmir'deki rakamları biliyorsunuz. Eğer elinde bir veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlığın önüdür. Hangi ilde ne kadar var biz bunu biliyoruz. Devlet idare ediyoruz. Hem yalan söyleyeceksin hem öteki taraftan topluma yanlış bilgi vereceksiniz ardından da bütün bunlar normalmiş gibi ortaya koyacaksınız. Ben Van sınırından Ağrı sınırından ne kadar insan geldiğini açıklamaktan imtina etmedim ki. Ama yine yalan konuşuyorlar.

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