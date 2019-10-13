'Elindeki silahı at, devlete teslim ol'

Sayıları 54’ü bulan aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin doğusunda PKK/PYD’yi yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini açıkladı. Dört yıl önce 15 yaşındayken PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Ömer için nöbet tutan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, Devletimizin Suriye’yedeki operasyon destekliyorum. Bunların kökünü kurutsunlar. Oğlum beni duyuyorsan elindeki silahı at ve devlete hemen teslim ol” dedi.