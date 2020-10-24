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Elini kıyma makinesine kaptıran asker itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

Edirne'ne vatani görevini yaptığı sırada elini kıyma makinesine kaptırarak yaralanan asker, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı askere daha sonra doktorlar müdahale etti.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 09:18 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:18
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de vatani görevini yaptığı sırada elini kıyma makinesine kaptıran askerin kolu, olay yerinde yapılan müdahalede makineden çıkarılamadı.

Olayın yaşandığı askeriyedeki nöbetçi subaylar, yaralı askeri kıyma makinesiyle hastaneye kaldırdı.

Edirne'de gerekli sağlık müdahalesi yapılamadığı için yaralı asker, kıyma makinesiyle Kocaeli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Askerin 4 parmağının ezilerek parçalandığını gören doktorlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de ameliyata girmesini talep etti.

Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, 2 saatlik operasyonun ardından yaralı askerin kolunu kıyma makinesinden çıkardı.

Yaralı askere daha sonra doktorlar müdahale etti.

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