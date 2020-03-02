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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi tepki: Elini sıkmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce HDP ile işbirliği ve FETÖ'yle mücadele konusunda defalarca eleştirdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yine tepkisini gösterdi. Bahçeli, şehit cenazesinde 'Suriye'de ne işimiz var' 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır.' diyen Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı.

HABERİN
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02 Mart 2020 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 13:24

MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze törenine katıldı. MHP lideri Bahçeli'nin cenaze töreninde son günlerdeki skandal açıklamaları, İdlip konusunda Suriye rejimini adeta destekleyen sözleri ve PKK nın siyasi kanadı ile yaptığı işbirliği nedeniyle sık sık eleştirdiği Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı. O anlara ait video da ortaya çıktı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze törenine katıldı. Bahçeli ile cenazeye katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı günün en çok konuşulan karesi oldu.

Sosyal medya Bahçeli-Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde çekilen fotoğrafını konuşuyor. MHP lideri, İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenazesinde kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışı günün karesi oldu.

Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başta olmak üzere kabine üyeleri katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışmadı. Dün el sıkışmadığına dair fotoğraf çok konuşulmuştu. Bugün de o anlara ait görüntü ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İdlib'deki alçak saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerini uğurlarken, "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır." demişti. Kılıçdaroğlu'na kamuoyundan tepki yağmıştı.

Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

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