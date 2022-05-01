Elitaş'tan sağlık çalışanlarına müjde

Elitaş, gündeme ilişkin yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Sağlıkçıların ücretli 3 temel unsurdan oluyor. Ücretleri, döner sermayeleri ve performans var. Burada yapmak istediğimiz konu şu. Sağlık bakanımız geçtiğimiz kasım ayında bir düzenleme getirdi. O kanun düzenlemesinde performansı ve döner sermayeyi ayırıp genel bütçenin içerisine koyma ortaya çıkmıştı. Ağustos 2021'de yapılan toplu iş sözleşmesinde döner sermayenin doktor hariç sağlık çalışanlarına yüzde 20 ekstra bir ücret sözleşmeye konulmuştu. Bununla birlikte doktorların elde edecekleri kısmı onlara verildi. Onu telafi edebilmek için bütçe kanununa bir hüküm koyarak gene bütçeden karşılanmak üzere yapmıştık. Ama ilk gelen madde de yaklaşık 40 bin doktoru ilgilendiren bir durum söz konusuydu. Sonrasında Cumhurbaşkanımız olaya müdahale etti. Şehir hastaneleri ve üniversitede çalışan doktorlar ile devlet hastanesi yada Sağlık Bakanlığında çalışan doktorlar arasında bir fark ortaya çıktı. Şehir hastanesinde hem Sağlık Bakanlığı adına hem de üniversite adına çalışan doktorlarımız var. Aynı mekanda iki farklı ücret ortaya çıkacak diye biz 6 maddelik yaptığımız düzenlemeyi 22 Aralık'ta geri çektik ve çalışmalar yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili talimat verdiğini dile getiren Elitaş, "Cumhurbaşkanımızda 20 gün önce talimat verdi. Ben, hazine bakanımız, sağlık bakanımız ve çalışma bakanımızla bu yasal düzenlemeyi hayata geçirmek için gayret ediyoruz. Bütçe dengeleri çerçevesinde bunu hayata geçirmek için gayret ediyoruz. İlk anda ki yapılan biraz yanlış anlamaydı. Sanki en yüksek rakam 5 bin TL, en düşük rakam 2.5 bin TL gibi bordro ücretlerinde bir artış ortaya çıkacaktı. O artışı zam diye anladılar. Şimdi onu farklı bir şekilde düzenleyip Mayıs ayı içerisinde bunu gerçekleştiririz. Kanun olmadan da yapılan bir düzenleme vardı. Bizimle beraber çalışma bakanımız, hazine bakanımız ve sağlık bakanımızla yaptığımız toplantıda yasal düzenlemeye ihtiyaç duymadan bir iyileştirme yapılması konusunda mutabık kaldık. Bu devreye girebilir. Yasal düzenlemeye yapılması gereken kısım da Mayıs ayı içerisinde gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

"HIZLI TREN 2026 YILINDA HALLOLMUŞ OLACAK"

Kayseri'ye gelecek olan hızlı trenle ilgili konuşan Elitaş, ihaleni yapıldığını ve dış kaynakların bulunduğunu söyleyerek, "İhalesi yapıldı ve bitti. Dış kaynaklar bulundu. Hazine garanti verecek. Bize gelen bilgi, 3'lü bir konsorsiyum burayı almış. Onlar dış kaynaklarını da bulmuşlar. İnşallah biran önce hayata geçer. İnşallah Londra Borsası'ndaki faizler artmadan gelirse iyi olacak. Çokta cüzi bir rakamla dış kaynak bulmuşlar. Bu iş önemli bir kaynak" dedi.

Projenin ÇED raporuyla alakalı faaliyetlerinin de devam ettiğini kaydeden Elitaş, "Bu raporda bu senenin sonuna doğru çıkarmış. 2026'da burası bitecek diye söylendi. 2022'nin 3'te 1'ini bitirdik. 4.5 yılımız var. O arkadaşlara da konuşup 'Kayseri'ye haksızlık yaparsın' demek lazım. İnşallah onlar böyle makul davranış içerisinde bulunurlar. Bizlerde ÇED raporunu hızlandıracağız. Bu koynuyla ilgili belirli bir süre var. Onları yaptığımız da 2026 yılında hallolmuş olacak. Şuanda dünyadaki en önemli iş lojistiktir. Bununla ilgili de düzenlemeleri yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'DEKİ 4 BİN KOOPERATİF MAĞDURU İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLECEK

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Elitaş, Kayseri'deki kooperatiflerde mağdur olan yaklaşık 4 bin kişi için çalışma yapıldığını söyledi. Kooperatiflerin ilahi nihai olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Grup Başkanvekili Elitaş; "Ticaret Bakanlığımızın Türkiye İhracatçılar Birliği ile bir kanun düzenlemesi vardı 13 maddelik. 1 hafta yoğun bir şekilde ona çalıştık. Önümüzdeki hafta Ankara'da olmam gerekiyor. Kayseri'yi de ilgilendiren kooperatiflerle ilgili sorun var. Mağdur olan insanlar var. Bu sorunu gidermemiz gerekiyor. Yoğun bir çalışma yapıldı. Bir haksızlık var, o haksızlığı gidermemiz gerekiyor. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yoğun bir çalışma yaptı. Burada Veli Böke bey çok güzel bir kanun teklifi düzenliyor. Bu madde geçtiği taktirde tüm Türkiye'deki kooperatifleri olumsuz etkileyebilir diye bir sonuç çıktı. En son arkadaşlarımız söyledi ki bunu biz Kayseri'ye özel bir şey yapalım. Çünkü etaplar halinde kooperatif işi buradaymış. Kooperatifi ilahi nihai olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bir kooperatif kuruyorsunuz, birinci etabı yapıyorsunuz diğer üyelerin işi bitmeden gidiyoruz başka bir taraftan başka bir kooperatif daha alıyorsunuz. Kooperatif kanunundan kaynaklanan bir aksaklıktan meydana geliyor. Perşembe günü hem müsilajla ilgili hem kooperatifler kanunu geçirip Kayseri'deki 4 bin civarındaki mağdur arkadaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için kanun teklifini vermeyi planlıyoruz. Sadece Kayseri bölgesi için geçici bir madde ile mağduriyeti gidermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümlerde müteahhitlerin sorunları ile ilgili olarak konuşan Elitaş; "Özellikle Eylül ayından itibaren fiyatlar olağanüstü çıkmaya başladı. 1 Temmuz'dan itibaren fiyatlardaki artış normaldi. 1 Temmuz - 31 Aralık şeklinde yapmıştık. Fakat devam eden işlerle ilgili fiyat farkı söz konusu değildi. Şimdi yaptığımız yeni yasal düzenlemede cumhurbaşkanımız da onayladı fakat kararname olarak yayınlanması gerekiyor. Bununla birlikte bu arkadaşlarımızın mağduriyetleri önemli ölçüde giderilecek" dedi.