Eller 6 Şubat'ta hayatını kaybedeneler için semaya açıldı

Elazığ'da, İmam-ı Azam Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, mevlit okundu.
Mevlide katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.
Programa, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kurum ve kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Şırnak'ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.
İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.
Programa, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve vatandaşlar katıldı.