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Elma ağaçları kasımda çiçek açtıElma ağaçları kasımda çiçek açtı... 86 yaşındaki İlter: Ömrümde böyle bir şey görmedim

Erzincan'da kasım ayında çiçek açan elma ağaçları şaşkınlık yarattı. Köyde yaşayan 86 yaşındaki Hanefi İlter ise ömründe böyle bir şey görmediğini belirterek, şaşkınlığını ifade etti.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 15:09
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Kent merkezine bağlı Hacıali Palangası köyünde oturan Ali Çimen'in bahçesindeki elma ağaçları çiçek açtı.

Elma ağaçlarının sonbaharın sonuna doğru çiçek açtığını gören vatandaşlar ağaç ile öz çekim yapıp sosyal medyada paylaştı.

Bahçe sahibi Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu durum nedeniyle şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Çiftçilikle uğraşıyorum. Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Gerçekten çok şaşkınım. Normalde ağaçlar baharda çiçek açar ancak sizlerin de gördüğü gibi kasım ayında ağaçlarımız çiçek açtı. Daha önce televizyonlardan bu tarz haberler duymuştuk." dedi.

Köyde yaşayan 86 yaşındaki Hanefi İlter ise ömründe böyle bir şey görmediğini belirterek, şaşkınlığını ifade etti.

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