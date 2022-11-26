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Elmacı Dede Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki askerler için yola çıktı

Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Harekatı'nda görev alan askerlere elma götürmek üzere yola çıktı.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 10:35 - Güncelleme:
Elmacı Dede Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki askerler için yola çıktı
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"Elmacı Dede" olarak tanınan Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 1150 kilometre yol katederek harekatta görev alan askerlere ulaşacağını söyledi.

Askerlere manevi destek vermek için elma ikram edeceğini belirten Yılmaz, "Ayrıca şehit olan Ayşenur (Alkan) öğretmenin Nizip'teki evini ziyaret edeceğim." dedi.

Yılmaz, minibüsüne yüklediği elmalarla erken saatlerde yola çıktı.

Muhammet Yılmaz, daha önce de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma götürmüştü.

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