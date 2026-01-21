Elmadağ'da sahipsiz köpek dehşeti: Komşum olmasaydı hayatta olmazdım

Olay, 12 Ocak günü Elmadağ ilçesi Tatlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Elif Çetin (40), kızını okula bırakıp evine döndüğü sırada 5 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Çetin'in çığlık sesleri üzerine durumun farkına varan komşusu ise bahçesinin kapsını açarak içeri girmesini sağladı ve köpekleri uzaklaştırdı. Bacağından ısırılarak yaralanan Çetin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Çetin, Elmadağ Belediyesi'nin ihmali yüzünden bu duruma maruz kaldığını ve uzun zamandır mahallelerindeki başıboş köpeklerle ilgili bir çözüm üretilmediğini iddia etti.

"HAVLAYARAK ÜZERİME GELMEYE BAŞLADI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Elif Çetin, "Çocuğum sokak köpeklerinden korktuğu için okula biz götürüp getiriyorduk. O gün sabah kızımı okula bıraktım. Dönerken sokakta 5 köpeğin olduğunu gördüm. Tam dönmeye çalışırken biri havlayarak üzerime gelmeye başladı. Diğerleri de aynı davranışta bulundu ve bana saldırmaya başladı. O sırada sokakta kimse yoktu. Komşumun kapısının önüne sıkıştım. Evde olmadıklarını ve öleceğimi düşündüm. O sırada evdelermiş. Kapıyı açtılar ve ben de içeriye düştüm. O şekilde kurtulabildim. Yoksa sağ çıkamayacaktım. Köpeklerden biri bacağımdan birkaç kez ısırmıştı" dedi.

"BENİM YERİME BİR ÇOCUK BU DURUMA MARUZ KALSAYDI KURTULAMAZDI"

Belediyenin ihmali olduğunu ve çevredeki başıboş köpek sorununa sessiz kaldığını iddia eden Çetin, "Komşum ambulans çağırdı. Hastaneye götürüldüm. Tedavimin ardından belediyeden şikayetçi oldum. Burası onların sorumluluğunda. Benim yerime bir çocuk bu duruma maruz kalsaydı kurtulamazdı. Komşum biraz gecikseydi ya da orada olmasaydı şu an hayatta değildim. O an hem çok korktum hem de kendimi savunmaya çalıştım. Komşum olmasaydı hayatta olmazdım. Hepsi birden bana saldırmış. Kızım saldırgan köpekleri daha önce gördüğünü söylediğinde tedirgin oldum. Günde 4 kez o sokaktan geçiyor. Sadece kızım değil, diğer öğrenciler de geçiyor" şeklinde konuştu.

"BURADA ÇOK FAZLA BAŞIBOŞ KÖPEK VAR"

Yaşadıkları yerde çok fazla köpek olduğuna değinen Çetin, "Burada çok fazla başıboş köpek var. Kışın daha saldırgan oluyorlar. Beslemeye çalışıyoruz ama güvenliğimiz de önemli. Belediyenin hiçbir önlem ve tedbir aldığını görmedim. Buradaki köpek sorununu hiçbir zaman çözmediler. Her zaman bu sorun vardı. Yazın evimizin bahçesine bile giriyorlar. Artık bu duruma bir el atılması lazım. Onların da canına zarar gelmeden toplatılması lazım" dedi.