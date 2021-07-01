Elmalı davasıyla ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı

1 Temmuz 2021 Perşembe 08:29 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 08:29

Elmalı'da istismar edilen iki çocuğun avukatı Yadigar Gedik Toy, anne ve üvey babanın çocukları babaannelerinden kaçırmaya kalkıştığını, sanıkların da istismar yerine çocuk kaçırmadan tutuklandığını söyledi.

Antalya Elmalı'da 6 yaşındaki kız çocuğuyla 9 yaşındaki ağabeyi, anneleri Merve Akman ve üvey babaları Rahmi Akman'ın cinsel istismarını hem çizerek hem de sözlü anlattı. Cinsel istismar adli tıp raporuyla da kanıtlandı. Tutuklanan çift, 5 Ocak'ta Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmada tahliye edildi. Aile Bakanlığı ve Başsavcılığın toplam 4 itiraz başvurusu sonuçsuz kaldı.

ÇOCUĞU VATANDAŞLAR KURTARDI

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili AKŞAM'a konuşan avukat Yadigar Gedik Toy, anne ve üvey babanın ilk celsede tutuklanma sebebinin istismar değil, delil karartma olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Sanıklar, duruşmadan hemen önce babaannelerinde kalan çocuklardan birini kaçırma girişiminde bulundu. Etraftaki kameralar o anları kaydetti. Çocuk, ellerinden kaçmayı başardı, çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtarıldı. O görüntüler dosyaya girdiğinde sanıklar, 16 Ekim 2020'deki ilk duruşmada delil karartma şüphesinden dolayı tutuklandı."

ANNE SİLAHLI YAĞMADAN SABIKALI

Pavyonlarda konsomatris olarak çalışırken Rahmi Akman ile tanışarak evlenen anne Merve Akman'ın 2019'de silahlı yağma suçundan tutuklanıp 1 yıla yakın cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

4 SANIĞA DA TAKİPSİZLİK

Çocuklara istismarda bulunmakla suçlanan 4 kişi hakkında 'yetersiz delilden' takipsizlik verildiği, çocukları taciz ettiği öne sürülen dayı S.C.G.'nin ise o dönemde 12 yaşında olduğu belirlendi.