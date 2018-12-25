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Elon Musk'ın paslanmaz çelik Starship'i gün yüzüne çıktı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Güneş Sistemi içerisinde insan taşımak için tasarladığı Starship, paslanmaz çeliğin görkemiyle ilk kez görüntülendi. Musk ayrıca aracın kısa uçuş testlerinin Mart, Nisan ayı gibi yapılabileceğini sosyal medyadan duyurdu.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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Musk, SpaceX'in yeni Raptor motorlarının gelişim durumu hakkında kısaca yorum yaparak, Super Heavy roketi için için planlanan motorların “radikal biçimde yeniden tasarlandığını” ve “gelecek ay için ateşlenmeye hazır olduklarını” belirtti.
 
Ayrıca, Musk, Starship için karbon malzemeden paslanmaz çeliğe geçme kararı üzerine de yorum yaparak, termal özellikleri ve yüksek sıcaklıklara dayanma kabiliyeti nedeniyle paslanmaz çeliğin seçildiğini iddia etti.
 
Elon Musk'ın bahsettiği Mart, Nisan ayı gibi yapılacak test uçuşu, roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe kadar havalanıp geri dönmesinden oluşacak. Testler başarılı olduğu taktirde Starship'in ilk yörünge uçuşunun 2020 yılında yapması planlanıyor.
 

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