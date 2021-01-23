İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2021 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4126
  • EURO
    9,0363
  • ALTIN
    441.833
  • BIST100
    1542.45
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esra Elönü'nden duygulandıran paylaşım... Ödülünü Yasin Börü'ye ithaf etti
Güncel

Esra Elönü'nden duygulandıran paylaşım... Ödülünü Yasin Börü'ye ithaf etti

'2020 Kristal Küre Ödülleri En iyi Kadın TV Programcısı Ödülü'nü alan Star yazarı Esra Elönü, ödülünü 6-7 Ekim Olayları sırasında canice şehit edilen Yasin Börü'ye ithaf etti.

star.com.tr23 Ocak 2021 Cumartesi 11:06 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:12
ABONE OL

2020 Kristal Küre Ödülleri En iyi Kadın TV Programcısı ödülünü alan Star yazarı Esra Elönü, ödülünü 6-7 Ekim Olayları sırasında canice şehit edilen Yasin Börü'ye ithaf etti.

2020 Kristal Küre Ödülleri sahiplerini buldu.

Star yazarı ve 24TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının moderatörlüğünü yapan Esra Elönü, 2020 Kristal Küre Ödülleri En iyi Kadın TV Programcısı ödülüne layık görüldü.

DUYGULANDIRAN YASİN BÖRÜ PAYLAŞIMI

Esra Elönü ödülünü, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın provokasyonuyla yaşanan sokak olaylarında, canice katledilen Yasin Börü'ye ithaf etti.

Elönü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Yaşı kadar bıçaklanmış balkondan aşağı atılmış, arabayla üstünden geçilmiş, annesinin bebekken öptüğü beninden teşhis edebildiği Şehit Yasin Börü’ye ve bütün mazlum çocuklara ithaf ediyorum. Mazlumu seveni üzmekten, mazlumu üzeni de sevmekten Allah’a sığınan can kardeşlerim.

Elönü'nün duygulandıran paylaşımına, sosyal medyadan destek yağdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.