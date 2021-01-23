Esra Elönü'nden duygulandıran paylaşım... Ödülünü Yasin Börü'ye ithaf etti

2020 Kristal Küre Ödülleri En iyi Kadın TV Programcısı ödülünü alan Star yazarı Esra Elönü, ödülünü 6-7 Ekim Olayları sırasında canice şehit edilen Yasin Börü'ye ithaf etti.

2020 Kristal Küre Ödülleri sahiplerini buldu.

Star yazarı ve 24TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının moderatörlüğünü yapan Esra Elönü, 2020 Kristal Küre Ödülleri En iyi Kadın TV Programcısı ödülüne layık görüldü.

Esra Elönü ödülünü, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın provokasyonuyla yaşanan sokak olaylarında, canice katledilen Yasin Börü'ye ithaf etti.

Elönü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Elönü'nün duygulandıran paylaşımına, sosyal medyadan destek yağdı.

Yaşı kadar bıçaklanmış balkondan aşağı atılmış , arabayla üstünden geçilmiş , annesinin bebekken öptüğü beninden teşhis edebildiği Şehit Yasin Börü’ye ve bütün mazlum çocuklara ithaf ediyorum.Mazlumu seveni üzmekten , mazlumu üzeni de sevmekten Allah’a sığınan can kardeşlerim �� pic.twitter.com/Dj0yWxw8wD