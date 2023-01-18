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Elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 07:27 - Güncelleme:
Elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal
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Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler, "07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) için iptal edilen seferler, "Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:45" şeklinde açıklandı.

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