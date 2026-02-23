İSTANBUL 10°C / 6°C
Güncel

Emekçi maaşı üzerinden tasarruf! Memurlar, CHP'li belediyeye isyan etti

CHP'li Buca Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 300 memur, çeşitli alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bıraktı. CHP'li idarenin gereksiz ve şatafatlı harcamalar yaparken işçi ve memur emekçilerinin alın teri olan ödemelerinin yapılmadığını belirten memurlar, 'Tasarruf söz konusu olduğunda sıra hep emekçiye gelmektedir. Bunu kabul etmiyoruz

23 Şubat 2026 Pazartesi 14:00
Emekçi maaşı üzerinden tasarruf! Memurlar, CHP'li belediyeye isyan etti
Buca Belediyesi önünde toplanan memurlar, hakları ödenmediği için 18 Şubat'ta başlattıkları kısa süreli iş bırakma eylemlerine devam etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, 2024 ve 2025 yıllarına ait eğitim yardımları, arazi tazminatları, 2025 yılı performans ücretleri ve 7 aydır toplu iş sözleşmesi ücretlerinin ödenmediğini ifade etti.

"SOMUT VE DERHAL ÖDEME İSTİYORUZ"

Bu durumun bir gecikme değil açık bir hak ihlali olduğunu kaydeden Hükenek, "Daha önce takvimler açıklandı, sözler verildi, ödeme tarihleri duyuruldu. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu nedenle artık yeni bir takvim talep etmiyoruz. Yeni bir vaat duymak istemiyoruz. Somut ve derhal ödeme istiyoruz." dedi.

Hükenek, yarın somut adım atılmaması durumunda 25 Şubat'ta tam gün iş bırakacaklarını sözlerine ekledi.

"TASARRUF SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA SIRA HEP EMEKÇİYE GELMEKTE"

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar da idarenin gereksiz ve şatafatlı harcamalar yaparken işçi ve memur emekçilerinin alın teri olan ödemelerinin yapılmadığını belirterek, "Tasarruf söz konusu olduğunda sıra hep emekçiye gelmektedir. Bunu kabul etmiyoruz. Kaynakların nereye harcandığı ortadayken, emekçinin hakkının görmezden gelinmesini kamu vicdanına ve Buca halkının iradesine sunuyoruz." diye konuştu.

