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Emekçiler alanları doldurdu

Tüm Türkiye’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Bayram havasında geçen kutlamalarda, etkinlik alanlarına akın eden emekçiler halay çekip, şarkı söyleyerek eğlendi. İşçiler taleplerini de dile getirdi.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul’da 1 Mayıs 1977’deki kutlamalarda yaşamını yitirenler Taksim Meydanı’ndaki Kazancı Yokuşu’nda karanfil bırakılarak anıldı. Sendikalar, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Burada saygı duruşunda bulunan emekçiler ardından İstiklal Marşı okudu. Taksim’e çıkarak eylem yapmak isteyen radikal gruplar ise polis tarafından engellendi. İstanbul’daki kutlamaların adresi Bakırköy Halk Pazarı alanı oldu. Polis helikopteri de alan üzerinde havadan denetim yaptı. Kahramanmaraş’ta 1 Mayıs kutlamasına giden 5 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Bakırköy’deki konserler de iptal edildi. Ankara’daki kutlamalar ise Anadolu Meydanı’nda yapıldı. Etkinliklerde 5 bin 800 polis görev aldı. 

TALEP: KIDEM TAZMİNATI 

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi’nden çeşitli sloganlar atarak Kazancı Yokuşu’na kadar yürüdü. Hak-İş İl Başkanı Mustafa Şişman, Türkiye’nin işçileri, memurları, kamu çalışanları, emeklileri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri, işsizleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün alanlarda olduklarını söyledi. Şişman, 2007 yılında taşeron işçilerin kadroya alınması için mücadele verdiklerini ifade ederek “Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla kapitalizme karşı, ‘devlet küçülmelidir’ diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir” diye konuştu. 

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşımak için işçilerin yoğun olarak yaşadığı Kocaeli’de kutladı. Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek için geçen yıl 1 Mayıs’ı Hatay’da kutlayan TÜRK-İŞ, bu yıl başta kıdem tazminatı olmak üzere çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşımak için Kocaeli’de toplandı. Alanda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay “1977’yi kim yaptıysa, arkalarında hangi güç varsa, 15 Temmuz’u da onlar yaptı. Aynı güç onları arkalarında da var” dedi. 

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı.

137 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle Taksim’e çıkarak eylem yapmak isteyenler ile çeşitli yerlerdeki radikal gruplardan 137 kişi gözaltına alındı. 1 Mayıs öncesi provokatif eylem hazırlığı içindeki terör örgütü Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) üyesi 7 zanlı da Ankara’da yakalandı. 

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