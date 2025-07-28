Yerel seçimler sonrası CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız tarafından 147 işçi hiçbir gerekçe olmadan kovulmuş ve ilçede sonu gelmeyen protestoların fitili ateşlenmişti.

Aylarca devam eden eylemler üzerine, 1 Ocak 2025 tarihinde tüm emekçileri işe geri alacağını söyleyen Yıldız, bir kez daha sözünü tutmayarak öfke patlamasına yol açmıştı. Bu süreçte sık sık gündem olan torpilli atamalar ve eş-dosta dağıtılan üst düzey makamlar, mağdur gruptaki tepkiyi daha da artırdı.

Sabah'ın haberine göre; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İzmir'den Ankara'ya protesto yürüyüşü başlatan kadın emekçiler, başkentteki umursamazlık karşısında daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Aylardır CHP Genel Merkezi önünde yatıp kalkarak parti yönetimi ile görüşmeyi bekleyen kadın emekçilere tüm kapılar kapandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek ve Gamze Taşcıer, mağdur grubun randevu talebine cevap bile vermedi. CHP'li siyasilerin hemen hemen her gün karşı kaldırımlarda gördüğü kadınlara umursamaz bakışları ise bir başka tepkiye yol açtı. 3 ay boyunca genel merkez önünde ve Ankara'nın çeşitli noktalarında eylemler düzenleyerek haklarını arayan grup, mali külfete daha fazla dayanamayarak başkentten ayrıldı.

BELEDİYEYLE MAHKEMELİKLER

Parti yönetiminin umursamaz tavrı sebebiyle bazı kadın işçiler, mecburen özel sektörde iş yaşamlarına devam etmeye başladı.

Açıklamalarda bulunan Grup Sözcüsü Hale Ören Özdinçer, "Aylardır sesimizi duyurmaya çalıştık. Yalnızca hakkımızı istedik. Kimseden daha fazlasını istemedik. Maalesef bunu bile çok gördüler. Kadın emeğini işte bu kadar kolay harcadılar. Ben de artık özel sektörde, Marmaris'te çalışıyorum. Aylarca bir görüşme yapabilmek için bekledik, en azından hakkımız olan tazminatımızı istedik. Bize geri dönüş bile olmadı. Maddi olarak eylemi daha fazla sürdürmeye gücümüz yetmedi. Artık hakkımızı hukuki zeminde arayacağız" dedi.