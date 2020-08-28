28 Ağustos 2020 Cuma 08:35 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 08:50

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin nereye evrileceği belirsizliğini koruyor.

Avrupa Birliği ve ABD tansiyonun düşmesi için girişimlerde bulunurken, Yunanistan üst üste provokasyonlara imza atıyor.

Son olarak bölgede Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs ile birlikte 4'lü tatbikat gerçekleştiren Yunanistan, diplomasi kapısının kapanmasına neden olmuştu.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Ünal Atabay, Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de müzakere edeceği bir konunun bulunmadığını belirtti.

"YUNANİSTAN'IN BÖLGEDE HAKKI YOK"

Yunanistan'ın adalar üzerinden kıta sahanlığı elde etmeye çalıştığına dikkat çeken Atabay, "Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de herhangi bir hakkı yok. O bölgede deniz yetki alanı, kıta sahanlığı yok. Deniz hukuku sözleşmesine göre, adaların kıta sahanlığı hakkı olmaz. Girit, Kerpe, Rodos adalarının kıta sahanlığının var olduğunu iddia ediyorlar. Böyle bir hak olmadığı için Türkiye'nin müzakere edebileceği bir başlık yok" diye konuştu.

YUNANİSTAN GERİLİMDEN FAYDALANMAK İSTİYOR

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunun çözülmesi için Akdeniz'e kıyıdaş olan ülkeleri müzakereye çağırdığını hatırlatan Atabay, "Türkiye, sorunların hakça paylaşımına ilişkin masaya davet etti. Bunlar ayrı meseledir. Yunanistan bir defa mütecaviz doktrinini uyguluyor. Sürekli gerilim yaratıp, bunu tırmandırmak ve daha sonra da geri adım atmak ya da müzakere edebilme noktasına taşıyorlar. Eğer uluslararası konjonktürden fırsat bulup, buradan bir parça koparabilir miyim diye böyle bir yol izliyorlar" ifadelerini kullandı.

ATİNA SAVAŞIRSA BÜYÜK KAYIPLAR VERİR

Yunanistan'ın gerilimi yükselterek kazanım elde etmeye çalıştığına dikkat çeken Atabay, olası bir savaşta Atina'nın büyük kayıplar vereceğini söyledi:

"Yunanistan 1830 yılında bağımsızlığını kazandığı tarihten bugüne kadar, kazandığı toprakların hiçbirisini savaşla kazanmamıştır. Hepsini masa başında kazandı. Yunanistan masa başında kazanmaya alışkın. Aynı alışkanlığı devam ettirmek istiyor.

Yunanistan, Türkiye'nin haklarını gasp edecek fiili bir durum gerçekleşirse Türkiye savaşı göze alır. Türkiye sorunların çözümünün masada görüşülmesinden yana ama Yunanistan sadece münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığını görüşebiliriz diyor.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar bunlardan ibaret değil. Adaların silahsızlandırılması gerekirken, adalar silahlandırılmıştır. 6 mili 12 mile çıkaracak tehditvari hareketleri devam ediyor. Hava sahasını 6 mil olması gerekirken, 10 mil olarak kullanmayı sürdürüyor. Türkiye sorunları ön koşulsuz, tamamını birlikte masaya yatıralım diyor ancak burada uzlaşmaz konumdaki taraf Yunanistan. Türkiye hak ve menfaatlerine dokunulduğu an gerekirse savaşı göze alır ama burada kaybeden Yunanistan olur. Adaların çoğunu kaybeder ve Batı Trakya da elinden çıkar."