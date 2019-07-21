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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Son dakika emekli ikramiyeleri tarihi belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Son dakika emekli ikramiyeleri tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtları milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıldan beri emeklilere bayramlarda ikramiye veriliyor. Bu yıl emekli bayram ikramiyelerinin 4'üncüsü ödenecek. Emekli bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce tüm emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak. Bayram ikramiyesinden 12.5 milyon emekli, dul ve yetim yararlanması bekleniyor. Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı.

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Milyonlarca emeklinin gözü emekli bayram ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Son dakika emekli ikramiyeleri tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtları büyük bir heyecanla araştırılıyor. Kurban Bayramı için geri sayımın başladığı şu günlerde emekli ikramiyeleri hakkında internet araştırmaları da yoğunlaşı. Geçtiğimiz yıldan beri emeklilere bayramlarda bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu yıl emekli bayram ikramiyelerinin 4'üncüsü ödenecek. Emekli bayram ikramiyesi ödenme tarihlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
SON DAKİKA EMEKLİ İKRAMİYELERİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Son dakika emekli ikramiyeleri ödenme tarihleri henüz belli olmadı. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 
Ramazan Bayramı öncesi Mayıs ayının son haftasında hesaplara yatırılan biner liralık bayram ikramiyelerinin bu yılki ikinci kısmı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde yani 5-9 Ağustos tarihleri arasında emeklilere ödenmesi bekleniyor. 
 
 

 
BAYRAM İKRAMİYESİ ARTTI MI?
Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.
 
YENİ EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE ALABİLECEKLER Mİ?
2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesini alabilecekler. 
 
KİMLER YARARLANACAK?
Ödemenin yapıldığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara verilecek.
 
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenecek.
 

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