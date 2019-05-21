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Emekli bina görevlisinin 55 yaşında ev sevinci

Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 999 konutun sahipleri, kurayla belirlendi. Kurada ismi çıkanlardan emekli bina görevlisi Hikmet Çetin, '19 yıl bina görevlisi olarak çalıştım. 55 yaşından sonra evim oldu, çok mutluyum' dedi.

  • DHA
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TOKİ tarafından merkez Yenişehir ilçesinin Üçkuyu Mahallesi'nde 2+1 ve 3+1 oda sayılı olarak inşa edilecek 999 konutun hak sahipleri noter kurasıyla belirlendi. Şehit aileleri, engelliler ve emekliler için toplamda yüzde 40 kontenjan ayrılan 999 konut için 5 bin 544 kişi başvurdu. Seyrantepe Spor Kompleksi'nde çekilen kurada ismi çıkanlar, yıllarca ev sahibi olma hayalleri gerçekleştiği için büyük sevinç yaşadı. Kurada ismi çıkan emekli bina görevlisi Hikmet Çetin de ev sahibi olma sevinci yaşadı. 19 yıl bina görevlisi olarak çalıştıktan sonra emekli olduğunu belirten Çetin, 55 yaşından sonra ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Çetin, "Şimdiye kadar ev sahibi olamadım. Sevinçliyim, gururluyum, Zemin katta kalıyorum. 4 tane çocuk okuttum. Bu imkanı sağlayanlardan Allah bin kere razı olsun. Allah Türkiye'mizden razı olsun" dedi.

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