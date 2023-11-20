Emekli Büyükelçi Bilal Şimşir hayatını kaybetti

Büyükelçi Şimşir'in Şeref Üyesi olduğu Türk Tarih Kurumundan yapılan açıklamada, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Şeref Üyemiz Bilal Şimşir, deneyimleriyle genç diplomatlara yol gösteren kıymetli bir büyükelçi, üretken bir yazar ve arşivimizin değerli bir bağışçısıydı. Şeref Üyemiz Bilal Şimşir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının Şimşir'in vefatına ilişkin yaptığı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Yazdığı eserlerle yakın tarihimize ve Türk diplomasi tarihine ışık tutan değerli yazarımız, emekli Büyükelçi Bilal N. Şimşir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve akademi camiasına başsağlığı dileriz."

DIŞİŞLERİNE HİZMET EDEN USTA TARİHÇİ ŞİMŞİR



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1957'de mezun olduktan sonra bu fakültede Diplomasi Tarihi Kürsüsünde Prof. Dr. Ahmet Şükrü Esmer'in asistanı olarak çalışan Bilal Niyazi Şimşir, 1960'ta Dışişleri Bakanlığında göreve başladı.

Paris, Şam, Londra, Lahey Türk Büyükelçiliklerinde başkatip ve müsteşarlık görevlerini üstlenen Şimşir, Türk Dışişleri Bakanlığında, merkezde şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev yaptı.

Arnavutluk'ta Tiran Büyükelçiliği, Pekin Büyükelçiliği, Avustralya ve Güney Pasifik ülkelerinde büyükelçi olarak Türkiye'yi temsil eden Şimşir, 1998'de Türk Dışişleri Bakanlığında 38 senelik hizmetinin ardından emekliye ayrıldı.

Yakın tarih üzerine 52 cilt araştırma kitabı ve yaklaşık 160 kadar makale kaleme alan Bilal Şimşir'in hayatı, Türk Tarih Kurumunca, "Yaşayan Tarih" belgesel serisinde yayımlandı.