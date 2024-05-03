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Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'den canlı yayında BOP hakkında çarpıcı iddia: ABD'nin yeni hedefi İran olacak!

24 TV ekranlarında yayınlanan 'Brifing Saati' programına konuk olan Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, ABD'nin Orta Doğu ülkelerinde sözde kalkınma girişimi adı altında sürdürdüğü Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) bir sonraki hedefinin İran olacağını iddia etti. Peki 7. ülkenin İran olmasının sebepleri neler? İsrail-İran geriliminde neler yaşanmıştı? ABD'nin İran'a yaklaşımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar haberimizde…

3 Mayıs 2024 Cuma 21:43 - Güncelleme:
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'den canlı yayında BOP hakkında çarpıcı iddia: ABD'nin yeni hedefi İran olacak!
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Amerika'nın Orta Doğu ve Müslüman ülkelerde sözde kalkınma girişimi adı altında yürütülen Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile geçtiği tüm ülkeleri kan gölüne çeviriyor.

İsrail'in Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine Tahran yönetiminin misilleme sözü hava saldırılarıyla karşılık buldu. İran, İsrail'i 100'den fazla insansız hava aracı ve füze saldırısı ile vurdu.

Saldırı sonrasında İsrail, İHA ve füzelerin birçoğunun bertaraf edildiğini bildirirken güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini doğruladı. İran'ın saldırısı sonrası ise bölgede bir kez daha savaş çanları çaldı.

24 TV ekranlarında yayınlanan 'Brifing Saati' programına konuk olan Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, 'Büyük Orta Doğu Projesi' ile ilgili canlı yayında çarpıcı iddialarda bulundu. BOP'un bir sonraki hedef ülkenin İran olduğunun altını çizen Uluç, ABD'nin temel savaş felsefesi için de önemli açıklamalarda bulundu.

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'in açıklamalarından satır başları:

Amerika'nın felsefesi, çıkarları doğrultusunda ilerler. Bu çıkarları herkes kabul etmeye mecburdur. Kabul edilmediği takdirde zorla kabul ettirilir. Bunu yapacak olan güçlü bir ordudur. Ordunun gücü yetmezse güçlendirilir.

"HEDEF ÜLKE İRAN"

"Orta Doğu'da 7 tane ülkeyi istila edip böleceğiz ve buradan çıkamayacaksınız" demişlerdi. Büyük Ortadoğu Projesi'nde bundan sonraki hedefte olan 7. ülke İran'dır.

Diğer ülkelerin ismi tek tek sayıldı ve şu anda hepsi bitmiş durumdalar. Afganistan'dan başlayarak sırayla diğer ülkelere geliyor. Bir sonraki ülke İran olacak.

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