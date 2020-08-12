Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş: Almanya, Yunanistan'ı kullanıyor

12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:35 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:35

Oruç Reis'in faaliyete geçmesinin ardından Yunanistan alarma geçti. Atina'da toplantı üzerine toplantı yapılıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesinin ardından paniğe kapılan Yunanistan AB'den yardım talep etti. Yunanistan'ın gözü bu günlerde Brüksel ve Berlin'den gelecek adımlarda. Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş A Haber'e değerlendirdi.

YUNANİSTAN FİGÜRAN ROLÜNDE!

Erdoğan Karakuş açıklamalarında; "Burada Almanya çok önemli, Almanya anlaşmayı istiyor mu? Önce buna bakalım. Yunanistan burada bir yerde bir figüran rolünde. Burada esas olan Almanya. Almanya, Akdeniz'de böyle bir paylaşmayı arzu ediyor mu? Çünkü Almanya'nın Akdeniz'deki emelleri başka. Almanya önce iki Almanya birleşince birinci işi Yugoslavya'yı parçalamak oldu. Bugünü parayla her yıl 150 milyar dolarlık turist gideri var. Yugoslavya'yı parçalayarak Adriyatik'te Hırvatistan üzerinden bir yer kapmayı planladı ve bu planını yaparken de Hırvatistan'a yardım amacıyla Adriyatk'in tamamen kuzeyden güneye kadar olan bütün kıyısını ele geçirecekti. Fakat ABD bunu görünce araya girdi Yugoslavya'nın parçalanması olayı farklı gelişti.

İspanya'dan 30 milyar dolara birkaç adayı almak istedi İspanya'da meclisten geçmedi. Oradan atladı Kıbrıs'ı ele geçirmek için Annan Planı ile önümüze gelindi. Eğer KKTC ortadan kalksaydı, bütün Doğu Akdeniz'in deniz sahasını elde ettiği gibi hava sahası da ele geçirecekti. Kıbrıs Türklerinin birçok mallarını Almanlar satın alacaktı. Kıbrıs'a Almanya konacaktı.

İNGİLTERE ALMANYA'NIN OYUNUNU GÖRDÜ!

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ana sebebi budur. İngiltere, Almanya'nın aynen 2. Dünya Savaşı'ndan önceki hırsı aynen taşıyor diye ayrıldı. Almanya parasal gücü ile her yere bir yerde ulaşmaya çalışıyor.

ALMANYA YUNANİSTAN'I KULLANIYOR

Bir anlaşma olacaksa ancak Almanya'nın iknası ile olabilir. Almanya'da bunu istemez çünkü hava sahasını tamamen Almanya düzleştirmiş, AB hava sahası yapmış. Kıbrıs'ı da içine aldığı takdirde Avrupa'dan kalkan bir uçak dümdüz bir şekilde Hindistan'a, Asya'ya gidebilecek. Almanya Yunanistan'ı kullanıyor. Yunanistan'ın orada bir hakkı olmadığını biliyor. Yunanistan'ı kışkırtarak bu noktaya getiriyor.

Burada Doğu Akdeniz'deki ülkeler karar vermiyor bu işe. Ülkelerin arkasında destekleyen ülkeler var. Bu ülkeler ile anlaşma yaparsanız bu iş olabilir.

ANKARA'NIN AKDENİZ STRATEJİSİ NEDİR?

Bizim adımlarımızda bir şüphe yok. Geçen sene BM temsilcimiz vasıtası ile bu bölgeyi kendi kıta sahanlığımız ilan ettik. Şimdi hal böyleyken kıta sahanlığı coğrafyaya dayandığı için coğrafyamız bizim büyük Akdeniz ile en fazla karasuyu olan bölgeyiz.Biz tabi kıta sahanlığını isteyeceğiz. Çünkü kıta sahanlığı coğrafi büyüklüğe dayalı. Munhasır ekonomik bölge hiçbir şarta bağlı değil. Şimdi Türkiye çeşitli eğimli alanların da devreye girmesi ile 835 bin kilometrekare. Böyle büyük bir coğrafya varken Türkiye kıta sahanlığını isteyecektir.