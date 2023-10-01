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  • Emekli maaşlarındaki artışa yönelik Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde
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Emekli maaşlarındaki artışa yönelik Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin, 'Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir.' dedi.

AA1 Ekim 2023 Pazar 14:12 - Güncelleme:
Emekli maaşlarındaki artışa yönelik Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde
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Bahçeli, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruya Bahçeli, sabah saatlerinde bir açıklama yaptığını, bu açıklamanın yeterli olacağını belirtti.

Bir gazetecinin "emekli maaş artışına yönelik MHP'nin bir vaadinin olduğu, bu konuda yetkililerle herhangi bir görüşmelerinin olup olmadığının" sorulması üzerine Bahçeli, "Bizim özel bir görüşmemiz olmadı ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir." diye konuştu.

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