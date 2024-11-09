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  • Emekli öğretmenin feci ölümü! Düğüne giderken TIR'ın altında can verdi
Güncel

Emekli öğretmenin feci ölümü! Düğüne giderken TIR'ın altında can verdi

Ordu'da 67 yaşındaki emekli öğretmen Türkan Poyraz, bir akrabasının düğününe gitmek için durakta dolmuş beklerken, geri manevra yapan TIR'ın altında kalarak ağır yaralandı. Poyraz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA9 Kasım 2024 Cumartesi 22:58 - Güncelleme:
Emekli öğretmenin feci ölümü! Düğüne giderken TIR'ın altında can verdi
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Perşembe ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde ikamet eden Türkan Poyraz, akrabasının düğününe gitmek için evinden çıktı.

Evinin yakınında bulunan durakta dolmuş bekleyen Poyraz'a, bölgede bulunan T.T. (54) idaresindeki 28 ADG 524 plakalı TIR, geri manevra yaptığı esnada çarptı. TIR'ın altında kalan emekli öğretmen Türkan Poyraz, yaralandı.

EMEKLİ ÖĞRETMEN TÜRKAN POYRAZ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından Poyraz'ı, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Poyraz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TIR sürücüsü T.T ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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