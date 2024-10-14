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Emekli öğretmenin yaraladığı kişi öldü

Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Emekli öğretmenin yaraladığı kişi öldü
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Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O'nun (80) dün tabancayla yaraladığı Yasin Yıldırım (40), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.

V.O ile komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y. arasında kedi besleme nedeniyle kavga çıkmış, şüphelinin ateş etmesi sonucu Yıldırım ve babası N.Y. yaralanmıştı.

Gözaltına alınan V.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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