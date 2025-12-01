İSTANBUL 13°C / 8°C
  Emekli Savcı Demir'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Hiç mi haberin olmadı
Emekli Savcı Demir'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Hiç mi haberin olmadı

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Emekli Savcı Mehmet Demir, “Dört yıl boyunca İstanbul gibi bir ilin büyükşehir belediyesinde bir sürü insan zenginleşmiş. Birçok gayrimenkul, araç alınmış. Paralar birikmiş. Kılıçdaroğlu senin bundan hiç mi haberin olmadı?'dedi.

1 Aralık 2025 Pazartesi 17:38
İhaleye fesat karıştırmak ne kadar çirkin bir şey değil mi? Bunların tamamı eski yasalarda yüz kızartıcı suç olarak tarif ediliyordu. Ama kimsenin yüzü kızarmıyor. Kılıçtaroğlu ilginç bir şekilde çıktı. Onun övülecek bir tarafı yok. Sonuçta bu ülkede bir partiye yıllarca o genel başkanlık yapmış bir adam. Bu kadar ithamla yaşanır mı bir parti? Yaşanmaz. Koltuktan olduktan sonra anladı. Peki Kılıçdaroğlu, İmamoğlu suç örgütü ne zaman kurulmuş? 2014'te diyor değil mi? Çıkar amaçlı suç örgütü. Savcı diyor ki 'Sen bunu 2014'te kurmuşsun, önce bir zenginleşeyim demişsin. Sonra biraz daha çok zenginleşmek için Büyükşehir Belediyesi'ni ele geçireyim demişsin.' Büyükşehir Belediyesi'ni ne zaman ele geçirdi? 2019'da değil mi? Peki 2019'da bunu aday kim yaptı? Kılıçdaroğlu. 2019'dan 2023'e kadar, 4 yıl boyunca suçların çoğu işlenmiş. Bu adam rüşvet almış, irtikap, iddianame, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarını yapmış. Yurt dışında aldığı krediyi ne yapmış biliyor musunuz? Metro yapmamış. Başkalarına vermiş. Metro yapmak için kredi almış. Bununla metro yapmamış. Belediyenin şirketlerini aktarmış. Şirketlerden başkasına gitmiş. Kılıçdaroğlu efendi sen kör müsün sağır mısın? Dört yıl boyunca İstanbul gibi bir ilin büyükşehir belediyesinde bir sürü insan zenginleşmiş. Yetmiş bin lira maaş alıyor adam. Otuz milyonluk araba alıyor. Olacak iş mi? Bir sürü gayrimenkuller, araçlar alınmış. Paralar birikmiş. Kılıçdaroğlu senin bundan hiç mi haberin olmadı? Haberin yoksa zaten senin orada durmana gerek yok. Kılıçdaroğlu nerede paralar?

'Ben Türk milletinin, Türk gençlerinin artık kompleksten kurtulmasını istiyorum. Ama biz 150 yıldır Batı'ya karşı aşağılık kompleksi yaşıyoruz. Yenildik çünkü; bizi yendiler. Biz Batılı olalım dedikçe Batılı olamadık, batıcı olduk.'

'Mühendis olsaydım belki bu kadar teknoloji ve bilim elde etmenin fırsatı olur muydu bilmiyorum. Öyle bir fırsatım olsaydı, bugün Teknofest'i, Roketsan', Baykar'ı Aselsan'ı çalıştıran gençlerin için olmayı çok isterdim. 'Ben Türk milletinin, Türk gençlerinin artık kompleksten kurtulmasını istiyorum. Ama biz 150 yıldır Batı'ya karşı aşağılık kompleksi yaşıyoruz. Yenildik çünkü; bizi yendiler. Biz Batılı olalım dedikçe Batılı olamadık, batıcı olduk. Türk milletinin şöyle bir özelliği var. Biz her yerliyiz. İlginç bir şekilde, Türk tarihi için milattan öncesine bakın. Biz Doğuluyuz, Batılıyız, Kuzeyliyiz, Güneyliyiz. Biz dört yönlü milletiz. Kültürümüz de böyle, medeniyetimiz de böyle, genlerimiz de böyle.

