İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7285
  • EURO
    50,0787
  • ALTIN
    5938.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emekli vatandaşı 444'lü numara tuzağına düşürdüler! Yüzlerce şikayet var
Güncel

Emekli vatandaşı 444'lü numara tuzağına düşürdüler! Yüzlerce şikayet var

Kilisli emekli vatandaş Ali Kırlangıç, geçtiğimiz yıl internet hizmeti aldığı firmaya ulaşmak isterken internette bulduğu 444'lü numara üzerinden dolandırıldığını iddia ederek, dolandırıcılardan şikayetçi olacağını söyledi.

IHA17 Aralık 2025 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Emekli vatandaşı 444'lü numara tuzağına düşürdüler! Yüzlerce şikayet var
ABONE OL

Geçtiğimiz yıl internet hizmeti aldığı firmayla yeniden abonelik yapmak isteyen emekli bir vatandaş, internette bulduğu 444'lü numara üzerinden dolandırıldığını iddia etti. Görüşme sırasında kendisine farklı yöntemler anlatıldığını belirten Kırlangıç, "Evde modemim olduğunu söyledim. Bana mevcut modemimin fiber altyapıyı desteklemediğini söylediler. Yeni bir modem göndereceklerini belirttiler, birkaç modem çeşidi saydılar. En pahalısının 6 bin lira olduğunu söylediler" şeklinde konuştu.

'HALA VATANDAŞLARI DOLANDIRMAYA DEVAM EDİYORLAR'

IBAN numarası paylaşıldığını ve parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anladığını ifade eden Kırlangıç, "Meğer aldatılmışız. IBAN numarasıyla 6 bin lirayı gönderdik. Daha önce iki yıl hizmet aldım ama hala vatandaşları dolandırmaya devam ediyorlar" dedi.

444 'LÜ NUMARALAR HALA BUNLARIN ELİNDE

Söz konusu numaraların halen aktif olduğunu söyleyen Kırlangıç, "Şu an telefon numaraları aktif. Vatandaş arıyor, başka numaradan arıyoruz aynı şekilde yine aynı tezgahı yapıyorlar. 444'lü numaralar hala bunların elinde. Türk Teknik Bilişim Pazarlama adı altında ürün satıyorlar, yüzlerce şikayet var" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ENAYİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Emekli olduğunu ve 17 bin lira maaş aldığını belirten Kırlangıç, "6 bin lirayı çöpe attık. Emekliyim, mağduruz. Para bir kenara, kendimi enayi gibi hissediyorum. Dolandırıldığım için utanıyorum. Beni engellediler, kendi telefonumu açmadılar. Kardeşimin telefonundan arayınca konuşuyorlar" şeklinde konuştu.

Kırlangıç, "Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Lütfen bunları durdursunlar" diye konuştu.

  • modem
  • dolandırıcı
  • internet dolandırıcı
  • IBAN

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.