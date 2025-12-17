Emekli vatandaşı 444'lü numara tuzağına düşürdüler! Yüzlerce şikayet var

Geçtiğimiz yıl internet hizmeti aldığı firmayla yeniden abonelik yapmak isteyen emekli bir vatandaş, internette bulduğu 444'lü numara üzerinden dolandırıldığını iddia etti. Görüşme sırasında kendisine farklı yöntemler anlatıldığını belirten Kırlangıç, "Evde modemim olduğunu söyledim. Bana mevcut modemimin fiber altyapıyı desteklemediğini söylediler. Yeni bir modem göndereceklerini belirttiler, birkaç modem çeşidi saydılar. En pahalısının 6 bin lira olduğunu söylediler" şeklinde konuştu.

'HALA VATANDAŞLARI DOLANDIRMAYA DEVAM EDİYORLAR'

IBAN numarası paylaşıldığını ve parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anladığını ifade eden Kırlangıç, "Meğer aldatılmışız. IBAN numarasıyla 6 bin lirayı gönderdik. Daha önce iki yıl hizmet aldım ama hala vatandaşları dolandırmaya devam ediyorlar" dedi.

444 'LÜ NUMARALAR HALA BUNLARIN ELİNDE

Söz konusu numaraların halen aktif olduğunu söyleyen Kırlangıç, "Şu an telefon numaraları aktif. Vatandaş arıyor, başka numaradan arıyoruz aynı şekilde yine aynı tezgahı yapıyorlar. 444'lü numaralar hala bunların elinde. Türk Teknik Bilişim Pazarlama adı altında ürün satıyorlar, yüzlerce şikayet var" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ENAYİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Emekli olduğunu ve 17 bin lira maaş aldığını belirten Kırlangıç, "6 bin lirayı çöpe attık. Emekliyim, mağduruz. Para bir kenara, kendimi enayi gibi hissediyorum. Dolandırıldığım için utanıyorum. Beni engellediler, kendi telefonumu açmadılar. Kardeşimin telefonundan arayınca konuşuyorlar" şeklinde konuştu.

Kırlangıç, "Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Lütfen bunları durdursunlar" diye konuştu.