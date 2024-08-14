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Emeklilere halk plajlarında ücretsiz hizmet

Bakan Ersoy, emeklilere halk plajlarındaki şezlong ve şemsiyelerin ücretsiz olacağını duyurdu.

DHA14 Ağustos 2024 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:
Emeklilere halk plajlarında ücretsiz hizmet
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor. Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.

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