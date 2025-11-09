Son zamanlarda bankaların sağladığı promosyon örneklerini kopyalayan dolandırıcıların hedefinde emeklilerin olduğuna dikkat çeken uzmanlar, gelen linklere tıklanmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Dolandırıcılar, bankalar arasındaki promosyon yarışını fırsata çevirerek, emeklileri dolandırmak için sanal ortamda devriye geziyor. Öncelikle dolandırıcılar hazırladıkları 'Banka promosyonu arttırdı' vaatlerinin bulunduğu linkleri emeklilerin telefonuna SMS veya sosyal medya üzerinden göndererek, bankadan mesaj geldi izlenimi veriyor. Güven ortamını sağlayan dolandırıcılar telefonlara gönderilen link içeriğinde bulunan sahte internet sitesi üzerinden emeklilerin hesap bilgilerini doldurmasını istiyor. Yapılan kısa işlemin ardından ele geçirilen hesap içerisindeki bütün paralar dolandırıcılar tarafından farklı bir hesaba aktarılıyor.

"PROMOSYON ÖDÜLLERİNİ SOSYAL MEDYA ORTAMLARINDA GÖSTERİYORLAR"

Bankaların sağladığı promosyon örneklerini kopyalayan dolandırıcıların hedefinde emeklilerin olduğuna dikkat çeken KTO Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken, "Son zamanlarda bankaların düzenlemiş oldukları özellikle emeklilere yani yaşlı insanlara karşı kendi bankalarında hesap oluşturmaları karşılığında vadettikleri bazı promosyon ödülleri oluyor. Tabii bu promosyon ödüllerinin özellikle sosyal medya gibi ortamlarda bankaların görüntüsü adı altında, SMS'le, WhatsApp gibi uygulamalar aracılığıyla dolandırıcıların oltalama yöntemi dediğimiz yöntemle sahte linkler oluşturarak bu kullanıcıların kişisel hesaplarına ulaşabilme, onlarla beraber bilgileri elde edebilmeyle ilgili bir dolandırıcılık yöntemi oldukça popüler hale geldi" dedi.

"BU İÇERİKLERE TIKLAMAMAK OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Vatandaşların alabileceği önlemlere değinen Çıbıkdiken, "Bu linkler sanki gerçek bir banka hesabından geliyormuş gibi. Özellikle sosyal medyada bunu görseliyle beraber oluşturdukları bir link aracılığıyla kullanıcıların girmesini sağlamak üzere tabii yüksek vaatte de bulundukları için kullanıcıların hemen dikkatini çektiğinden dolayı da maalesef o linki tıklamalarına sebep oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus hiçbir banka, hiçbir kuruluş aslında bu tarz bir link paylaşımı yapmaz. Zaten müşterilerle ilgili bilgileri farklı kanallardan kendi güvenlik kanallarından ulaştırmaya çalışırlar. O yüzden biz burada her zaman söylüyoruz; şu mottoyu unutmamak lazım 'Bedava peynir fare kapanında olur.' O yüzden buraya kapılmamak lazım. Bu tarz linklere, özellikle hiç tanımadığımız linklere, sosyal medyadaki herhangi bir linke ya da sosyal medya aracılığıyla belki bir arkadaşınız o linki elde etmiş olabilir, arkadaşınızdan geliyor olsa bile bu içeriklere tıklamamak oldukça önemli. Alınabilecek en büyük tedbir bilmediğimiz hiçbir linke tıklanmaması" diye konuştu.