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Emekliye 5 bin lira ikramiye yasalaştırılıyor! Detaylar açıklandı

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri yılın son haftasında sürerken, emekliye 5 bin TL ikramiyenin yasalaştırılmasına yönelik 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin kabul edileceği öngörülüyor.

TRT Haber26 Aralık 2023 Salı 05:32 - Güncelleme:
Emekliye 5 bin lira ikramiye yasalaştırılıyor! Detaylar açıklandı
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Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sona eriyor. Yılın son haftasında, yarım kalan yasama faaliyetleri için mesai yapılacak.

Genel Kurul'da, bütçeden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin görüşülmesine devam edilecek.

TEKLİF YASALAŞINCA ÖDEMELER HESAPLARA YATACAK

Teklifin yasalaşmasını öncelikle çalışan emekliler bekliyor. 5 bin liralık ek ödeme, teklif yasalaşınca bu hafta sona ermeden hesaplara yatacak.

Teklife göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek.

Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satanların cezası 10 kat artırılacak. Sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin de kapsamı genişletilecek.

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