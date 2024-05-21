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Emekliye yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim! Karar resmen yürürlüğe girdi

Emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme yayımlandı.

21 Mayıs 2024 Salı 14:52 - Güncelleme:
Emekliye yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim! Karar resmen yürürlüğe girdi
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Emeklilere kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirime imkan tanıyan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanabilme şartlarını düzenleyen Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, Sosyal Güvelik Kurumu kanunu uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara kamu kurum kuruluşlarına ait sosyal tesislerde uygulanması gereken ücret tarifelerinde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim yapılacak.

Bakan Işıkhan, geçen hafta emeklilerle ilgili yeni çalışmaları duyurmuştu. Bu kapsamda emeklilerin kamu tesislerinden yüzde 15 indirim ile faydalanacağı belirtilmişti. Emeklilerin yaz aylarında KYK yurtlarını ücretsiz kullanabileceği bildirilmişti.

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