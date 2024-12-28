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Emevi Camii'nde gülümseten diyalog! ''Erdoğan sigara içenleri sevmiyor'' deyince...

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nin yakınlarında röportaj yapan Star Gazetesi yazarı Yakup Köse ile Suriye vatandaşı arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Gazeteci Yakup Köse röportaj esnasında 'Erdoğan sigara içenleri sevmiyor.' dedikten sonra Suriyeli vatandaş sigarasını söndürüp 'Bu saatten sonra içmeyeceğim.' diye söz verdi.

28 Aralık 2024 Cumartesi 10:59 - Güncelleme:
Emevi Camii'nde gülümseten diyalog! ''Erdoğan sigara içenleri sevmiyor'' deyince...
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Star Gazetesi yazarı Yakup Köse, Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nin yakınlarında dikkat çeken bir röportaj gerçekleştirdi. Gazeteci Köse ile Suriye vatandaşı arasında gülümseten bir diyalog yaşadı.

ŞAM EMEVİ CAMİİ'NİN YANINDAN GÜLÜMSETEN DİYALOG

Aynı zamanda Ekip Haber Genel Yayın Yönetmeni olan Yakup Köse röportaj sırasında sigara içen Suriye vatandaşına, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sigara içenleri sevmiyor" dedi. Bu sözleri duyan Suriyeli, gülümseyerek apar topar elindeki dalı söndürdü ve "Bu saatten sonra bıraktım" diyerek bir daha sigara içmeme sözü verdi.

Binlerce Suriyeli 12 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle tarihi Emevi Camii'ne akın etmiş ve namaz kılmıştı.

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