Star Gazetesi yazarı Yakup Köse, Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nin yakınlarında dikkat çeken bir röportaj gerçekleştirdi. Gazeteci Köse ile Suriye vatandaşı arasında gülümseten bir diyalog yaşadı.
Aynı zamanda Ekip Haber Genel Yayın Yönetmeni olan Yakup Köse röportaj sırasında sigara içen Suriye vatandaşına, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sigara içenleri sevmiyor" dedi. Bu sözleri duyan Suriyeli, gülümseyerek apar topar elindeki dalı söndürdü ve "Bu saatten sonra bıraktım" diyerek bir daha sigara içmeme sözü verdi.Binlerce Suriyeli 12 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle tarihi Emevi Camii'ne akın etmiş ve namaz kılmıştı.