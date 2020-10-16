Emin Pazarcı yoğun bakımda! Emin Pazarcı kimdir?

16 Ekim 2020 Cuma 10:26 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 10:26

Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim gördüğü dönemde kariyerini medya sektöründe sürdüren Emin Pazarcı'nın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. 1995'de Akşam Gazetesinde yazar ve Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başlayan Pazarcı Kurt Bakışı ve Gizli Alemler isimli kitapları ile 100'den fazla ödülün sahibi olmuştur. Peki, Emin Pazarcı kimdir, kaç yaşında?

Akşam Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Pazarcı, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyat olan Pazarcı'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

4 saate yakın süren bir ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Emin Pazarcı’nın, müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Kariyerinde birçok medya platformunda yer alan Pazarcı Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak gazetecilik mesleğini sürdürmektedir.

EMİN PAZARCI KİMDİR?

Gazeteci, yazar Emin Pazarcı Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim gördüğü dönemde medya dünyasına adım atmıştır. Avni Özgürel ile beraber Yeni Sözcü Dergisi’ni çıkartmış, dergi 1980 darbe döneminde sıkı yönetim komutanlığı tarafından kapatılmıştır.

Daha sonra Akajans, Tercüman gibi kurumlarda muhabir olarak görev almış, uzun seneler, diplomasi, parlamento, ekonomi ve savaş muhabirliği gibi görevlerde bulunmuş, Tercüman Gazetesinde Haber müdürlüğü ve yazarlığını üstlenmiştir.

1995’de Akşam Gazetesinde yazar ve Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başlamış, ayrıca geçmişten günümüze, Flash Tv’de Nargile Kahvesi ve Güne Başlarken, TRT’de 9. Senfoni, Kanal A’da Gündem ve İnce Çizgi gibi kurumlarda programlar hazırlamış ve sunmuştur.

Mezun olduğu üniversitede 2 dönem öğretim görevlisi olarak bulunmuş, dersler vermiş olan Emin Pazarcı yazmış olduğu Kurt Bakışı ve Gizli Alemler isimli kitapları ile 100’den fazla ödülün sahibi olmuştur.

2016 senesinde Beyza Arbaş ile dünya evine girmiştir.

Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak gazetecilik mesleğini sürdürmektedir.

Kitapları:

Kurt Bakışı (2008)

Gizli Alemler (Muzaffer Karakaş ile, 2009)