Emin Pazarcı'dan İmamoğlu için çarpıcı sözler: Kurgularla hareket ediyor

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada paylaşılan “antrikot” videosu kurgu çıktı. İmamoğlu’nun yemek menüsünü sorduğu kişinin Beylikdüzü’den getirdiği çaycısı olduğu ve yerin yemekhane değil İBB Özel Kalem Müdürlüğü’ne ait çay ocağı olduğu ortaya çıktı. Son olarak İmamoğlu, terörist başı Abdullah Öcalan’ın heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş hakkında övgü dolu sözlerde bulunarak yeni bir skandala imza attı. Bütün bu gelişmeleri star.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendiren Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, “İmamoğlu bir algı operasyonu yürüttü. Bu algı operasyonunda farklı bir kişilik ortaya koydu. Ama bakıyoruz Selahattin Demirtaş’a övgüler yapmaya başladı, yüz binlerce liralık saatler takarak halkın karşısına çıktı.” ifadesini kullandı.

İmamoğlu’nun Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dâhil edilerek 5 kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanma istediğini de değerlendiren Pazarcı, “Seçimler için bir itiraz süreci var. Mazbatanın geri alınıp alınmayacağı belli değil. Yarın ve öbür gün seçimlerin yenilenme kararıyla karşı karşıya kalabilir. Bu noktada yangından mal kaçırır gibi belediyede ne varsa bütün veri tabanını kopyalamaya çalışmak iyi niyetli bir yaklaşım değil.” dedi.

Gazeteci Emin Pazarcı konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Yüksek Seçim Kurulu ‘İmamoğlu mazbatanı iptal ettik’ derse, seçimler yenilenir. İmamoğlu kaybeder Binali Yıldırım gelirse bu veri tabanını ne yapacak, kime verecek, veri tabanını kimin için kopyalıyor, bunları tartışmak lazım. Ortada garip bir durum var. Milli Güvenlik açısından da ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Çıkmasa bile bu kötü bir niyettir.”

Seçim sonuçlarında büyük bir yolsuzluğun ortaya çıktığını ifade eden Pazarcı, “Ekrem İmamoğlu hep kurgularla hareket ediyor. Kurgu halkı aldatmak ve kamuoyunu yanlış yönlendirmektir. Dürüst bir kişilikten bahsediyor, bana musakka gönderin diyor ama daha sonra lüks bir restoranda balık yiyor. İmamoğlu’nun bu yaptıklarını görmesine rağmen onu destekleyen ve alkışlayan insanlar var, bunun adı toplumsal çürümedir.” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun bir algı operasyonu yönettiğini belirten Emin Pazarcı, “Bu algı operasyonunda farklı bir kişilik ortaya koydu. Ama bakıyoruz Selahattin Demirtaş’a övgüler yapmaya başladı, yüz binlerce liralık saatler takarak halkın karşına çıktı. Halk adamı görüntüsü verdi ama halktan tamamen uzak. Çizdiği profilden çok farklı bir kişilik ama bu başından belliydi. Çünkü İmamoğlu’nu destekleyen çevrelere bakıldığında ne yapacağı tam olarak görünüyordu.” diyerek sözlerini tamamladı.

Ekrem İmamoğlu, “barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı.” dediği Selahattin Demirtaş’ın siyasi tablosu!

HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’daki skandal konuşmasında bebek katili Öcalan hakkında, “Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz” demişti.

Terörist cenazesine katılmayan vekilleri hakkında da soruşturma açacağını söyleyen Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyerek 53 kişinin ölümüne sebebiyet vermişti.