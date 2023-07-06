Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu tvnet'e konuk oldu.

Eminağaoğlu, 'Türkçe ezan, Türkçe ibadet' konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yayında Eminağaoğlu'na Türkçe ezan ile ilgili 2018 yılında attığı bir tweeti hatırlatıldı.

"18 Ekim 2018'de attığınız bir tweette 1932 yılında Milli Eğitim Bakanı olan, 1933 yılında Andımız'ı yazan Reşit Galip ezanı Türkçeleştiren kişidir. Andımız'a kavuşmuşken elbet hiç kuşkusuz ki bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da diyelim" sözleri hatırlatılan Eminağaoğlu konunun ibadet özgürlüğü olduğunu savunarak Türkçe ibadetin daha etkili olduğunu söyledi.

'HAVRALARA KİLİSELERE TÜRKÇE DUA YAPIN DİYOR MUSUNUZ?' SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ

Türkçe ibadette ısrar eden Eminağaoğlu, "Ülkemizde Ortodoks kiliseler var, Katolik kiliseler var. Oralarda da yabancı dilde, Latince bildiğim kadarıyla ayinler yapılıyor. Havralarda İbranice dualar okunuyor. Aynı çağrıyı havralara ve kiliselere de yapıyor musunuz? Hayır siz Türkçe dua edeceksiniz' şeklinde." sorusuna ise cevap veremedi.