Son dakika... Emine Bulut cinayetinde görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı
Son dakika... Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı
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