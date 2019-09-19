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Emine Bulut'un adı köyündeki kütüphanede yaşatılacak

Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülen Emine Bulut'un adı, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Erkekli köyündeki kütüphanede yaşatılacak.

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Köy muhtarı Arif Uzun, köy konağında kurdukları kütüphanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla böyle bir kütüphane oluşturduklarını söyledi.

Kütüphanenin kurulmasında Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başta olmak üzere, belediye başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ve öğretmenlerin büyük katkıları olduğunu belirten Uzun, Kırıkkale'de yaşayan Bulut'un ara sıra köyüne geldiğini anlattı.

Köylülerin Bulut'un cinayete kurban gittiğini öğrenince çok üzüldüklerini aktaran Uzun, "Bu cinayet köyümüzü yasa boğdu. Buna benzer kadın cinayetlerini sık sık duyuyoruz. Bu cinayetlerin önüne geçilmesini istiyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu tür cinayetler olmasın, çocuklarımız yetim kalmasın. Bunlara dikkati çekmek, Emine Bulut'un adını yaşatmak ve çocuklarımızın geleceği için bu kütüphaneyi kurdum." diye konuştu.

Uzun, kütüphanede 1500 kitap bulunduğunu ve sayıyı artırmak için herkesten destek beklediğini ifade ederek, "Kütüphanenin zenginleştirilmesi, kitap sayısının artırılması için herkesten katkı bekliyoruz. Birileri kütüphanemize bilgisayar bağışında bulunursa burada eğitim öğretim gören çocuklarımız dersleriyle ilgili konuları bilgisayar ortamında araştırma fırsatı da yakalayacaklar." dedi.

Köyde bakkal işleten Çınar Uzun da kütüphaneye ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Köyde eğitim öğretim gören çocuklarımız, boş zamanlarını sokakta oynamak yerine burada değerlendiriyor. Her türlü kitap kabulümüzdür." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yusuf Alpaslan ise kütüphaneyi çok beğendiğini, okuldan çıktıktan sonra gelip kitap okuduğunu söyledi.

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