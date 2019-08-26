O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

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Emine Bulut'un katiline ''kahraman'' demişti... İşte istenen hapis cezası

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin faili Fedai Baran hakkında övgü dolu mesajlar yazan Muhammet Özen'e 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

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'Boşanmış Mağdur Babalar Derneği' Başkanı Muhammet Özen, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin katil zanlısı Fedai Baran için övgü dolu mesajlar paylaştı. Özen, sosyal medya hesabından paylaşığı paylaşımda şunları söyledi:
 
'SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK'
 
"Aslan parçası meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık. Benim yetişkin kızım, anasının genç sevgilisinin yanında. Hangi babanın buna ciğeri dayanır diyen yok." Özen'in paylaşımı üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı. Özen hakkında başlatılan soruşturmada, suç işlemeye tahrik suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası, suçu ve suçluyu övme suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir.
 
Akşam'ın haberine göre, Özen, geçmişte ulusal bir gazeteye verdiği röportajda kullandığı "Karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum" ifadeleri nedeniyle de 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

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