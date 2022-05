Emine Erdoğan: 2 milyon 100 bin evladımız, anaokulu imkanından istifade edecek

Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Avcılar Ispartakule Anaokulunda düzenlenen "150 Anaokulu Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Ispartakule Anaokulunun, yürütülen çalışmaların çok güzel bir örneği olduğunu; burada sağlanan imkanların Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşacağını bilmekten ötürü büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sanatlar arasında en zor olanlardan birinin de insan yetiştirme sanatı olduğunu belirten Erdoğan, "Bu öyle bir sanat ki ondaki cevheri işleyecek, mütekamil insanın tohumlarını ekeceksiniz. Zamanın ruhuna sıkışmış, dünyaya ancak tek bir pencereden bakabilen, alelade kişiler olmasına izin vermeyeceksiniz. Bilakis yaşadığı çağı, dünü, bugünü ve yarınıyla yorumlayabilecek kapasitede, çok yönlü insanlar olmalarını sağlayacaksınız. Kendi özüne ulaşıp oradaki ışığı etrafına yayabilecek insanların yetişmesi için gerekli zemini hazırlamak, ustalık işidir. En güzel sonuca varmak için ise işe erkenden koyulmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Hayatın en önemli sermayesi olan özgüvenin bu çağda kazanıldığını dile getiren Erdoğan, uzmanların, insanların zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin yaklaşık yüzde 70'inin, 0-6 yaş arasında tamamlandığını söylediğine işaret etti.

Erdoğan, hayatın ilk 6 yılının, yaşamın geri kalanının belirleyicisi konumunda olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Her anne babanın en büyük hayali, evlatlarının okuması, okullarını bir bir tamamlamasıdır. Anaokuluna gitmiş çocukların, ileriki yıllarda okula devam etmede olumlu tutum sergilediğini biliyoruz. Hatta sadece akademik hayatlarında değil, iş hayatlarında da daha istikrarlı yetişkinler oluyorlar. Ayrıca anaokulları, eğitimde fırsat eşitliğinin en hızlı gerçekleştiği yer. Erken eğitimin olumlu etkileri, dezavantajlı ailelerin çocuklarına çok daha yüksek faydalar sağlıyor. En başta, sonraki kuşakların dezavantajlı kategorisine girme ihtimali zayıflıyor. Hülasa, eğitim, kişinin hayat yolunda emin adımlarla yürümesini sağlarken eş zamanlı olarak toplumumuza aydınlık ve güzel bir gelecek hazırlıyor."

Erken çocukluk eğitiminin, hükümetin de her zaman öncelikli politikası olduğunu aktaran Erdoğan, 2002 yılında 320 bin çocuğun okul öncesi eğitim alırken bugün bu sayının 1 milyon 800 bine ulaştığı bilgisini verdi.

- "2022 sonuna kadar yüzde 78 olan 5 yaş okullaşma oranı yüzde 100'e çıkarılacak"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malumunuz, Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' başlatıldı. Bu emek, toplumumuzu ileri taşıyacak büyük bir vizyonun ürünüdür. Bunun yanında, 11. Kalkınma Planı ve 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alındı. Milli Eğitim Bakanlığımız da her çocuğun, en az 1 yıl okul öncesi eğitim almasını hedefledi. Bu çerçevede, 2022 yılı sonuna kadar yüzde 78 olan 5 yaş okullaşma oranının, yüzde 100'e çıkarılacağı bilgisini almaktan büyük memnuniyet duydum. Ayrıca 3 ve 4 yaştaki okullaşma oranında da önemli bir artış hedefleniyor.

Bugün, 150 anaokulumuzun açılışını yapıyoruz. Yaklaşık 30 bin yavrumuz, bu eğitim yuvalarında, akademik hayatlarına ilk adımlarını atacaklar. Elbette hedeflerimiz bundan çok daha büyük. Mevcut 2 bin 782 anaokuluna ek 3 bin, mevcut 30 bin ana sınıfına ek 40 bin ana sınıfı daha açacağız. Bu hedefler tamamlandığında, yaklaşık 2 milyon 100 bin evladımız, anaokulu imkanından istifade edecek. Köylerimizde ve düşük nüfuslu yerleşim yerlerimizdeki evlatlarımızın da anaokuluna kavuşması için düzenlemeler yapıldı. Sınıf açılması için gerekli olan 10 öğrenci sayısı, 5'e indirildi. 5'ten az öğrenci olan yerlerde ise, öğretmenlerimiz çocuklarımıza gidiyor."

İmkanları kısıtlı aileler başta olmak üzere çocukların kırtasiye ihtiyaçlarıyla pilot bölgelerde beslenme ihtiyaçlarının ilgili bakanlıkça karşılandığından söz eden Erdoğan, çocukların ellerinin kalem tutması için tüm imkanlarla onların ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Erdoğan, öğretmenlere hitap ederek şöyle konuştu:

"Dünyanın en donanımlı okulları, eğer sizin özveriniz olmazsa metruk bir binadan farksızdır. Çocuklarımıza gerçek anlamda ulaşan, dünyalarını bilgiyle ilimle ve moral değerlerle donatan, sizin özverili çalışmalarınızdır. Mesleğinizin kutsallığını ve sizlere duyduğumuz minneti defalarca dillendirsek de inanın yetersiz kalıyor. Bildiğiniz gibi okul, bir çocuğun ailesinden sonraki ilk sosyal çevresidir. Henüz ana kuzusu dediğimiz can parelerimizi sizler emanet alıyorsunuz. Yaşamlarının ilk rehberi, yeri geliyor ana baba yarısı oluyorsunuz. Sizden öğrendikleriyle yoğruluyor, hayatı sizin açtığınız kapıdan karışıyorlar. Bugün, birçok insanın öğretmenliği meslek olarak seçmesindeki sebep, hayatında derin izler bırakmış öğretmenidir. Bunun bir insanın ardında bırakabileceği muhteşem ve bir bakıma ölümsüz bir eser olduğuna inanıyorum."

Emine Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Küreselleşmenin her gün yeni anlamlar kazandığı bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef, insanlar, aynı kültür ve fikir havuzundan besleniyor. Yani gittikçe kuraklaşan bir kültürel iklimdeyiz. Medeniyetlerin zengin geçmişi, hızla uzak bir tarih olurken medeniyet halkamıza yeni kilometreler ekleyemiyoruz. Oysa, engin bir ummandan farksız medeniyet mirasımızı oluşturan her unsur, yeni nesiller aracılığıyla yaşatılabilir. Bu yolda, insanı ilmek ilmek işleyip Hezarfenler yetiştirecek olan da yine sizlersiniz. Çocuklar, insanlığa her şeye yeniden başlayabilmenin güçlü ihtimalini sunar. Bu umudu hiçbir zaman kırmamayı, bilakis daima onu güçlendirme gayreti içinde olmayı temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emine Erdoğan' a çerçeve hediye etti.

Erdoğan, Bakan Özer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, anaokulu öğrencileriyle açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra okulu gezen Emine Erdoğan, öğrencilerle boncuklarla el işi faaliyeti yaptı. Erdoğan'ın yaptığı boncuk kolyeyi çocuklar çok beğendi.

Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet eden Emine Erdoğan, öğrenciler ve okul hakkında bilgi aldı.