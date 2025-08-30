İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2025 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan: 30 Ağustos Zaferi'nin ruhu ilelebet yaşayacak
Güncel

Emine Erdoğan: 30 Ağustos Zaferi'nin ruhu ilelebet yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne katıldı. Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı paylaştı.

HABER MERKEZİ30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:14 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: 30 Ağustos Zaferi'nin ruhu ilelebet yaşayacak
ABONE OL

Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Milletin Evi'nde, 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri" ile büyük bir coşku ve gururla kutladık" dedi.

Erdoğan açıklamasında ayrıca, "Yürekten inanıyorum ki, bu eşsiz zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak; birlik ve beraberliğimiz daima yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.