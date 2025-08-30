Emine Erdoğan: 30 Ağustos Zaferi'nin ruhu ilelebet yaşayacak

Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Milletin Evi'nde, 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri" ile büyük bir coşku ve gururla kutladık" dedi.

Yürekten inanıyorum ki, bu eşsiz zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak; birlik ve beraberliğimiz daima yol gösterici...

Erdoğan açıklamasında ayrıca, "Yürekten inanıyorum ki, bu eşsiz zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak; birlik ve beraberliğimiz daima yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.