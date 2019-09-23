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Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Bizler, İslam'ın altın çağında kadınların, 'öncüler' ve 'önderler' olarak hayatın her alanında yer aldıklarını biliyoruz. Bunu hem yeni nesillere hem de dünyaya iyi anlatabilmeliyiz. Bu ayak izlerini takip etmeliyiz.' dedi.

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Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında New York'ta ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle Hilton Midtown Otel'de bir araya geldi.

Burada konuşan Emine Erdoğan, dünyanın dört bir yanında Müslüman topluluklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendimi uzun zamandır görmediğim akrabalarıma kavuşmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Irkçılık gibi, insanlığı nefrete iten hastalıklı düşüncelerin, İslam'ın esenlik dolu ruhunda kaybolup gittiğini vurgulayan Emine Erdoğan, dünyada hızla yükselen İslamofobi nedeniyle Müslümanların "öteki" olarak etiketlendiğini belirtti.

"Müslümanlar terörle, kadına zulümle, savaşla anılıyor. Hiç tasvip etmediğimiz bazı kültürel uygulamalar, 'İslam dini' diye tanıtılıp, aleyhte kullanılıyor." diyen Emine Erdoğan, Müslümanların daha fazla birlik içinde olması gerektiğine işaret etti.

- "İlişkilerimizi geliştirmeliyiz"

Emine Erdoğan, 11 Eylül'den bu yana, Amerika'da yükselen İslamofobi ve ırkçılık ile hep beraber mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Olimpik sporcu İbtihaj Muhammed hepimizin onuru. Malcolm X, hepimizi cesaretlendiriyor. Muhammed Ali, okyanus ötesinde bizlerin kahramanıydı. Şimdi de torunlarım için ilham kaynağı. Yani hepimizin hayatı, mücadelesi bir kelebeğin kanat çırpışı gibi birbirine bağlı. Bu nedenle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz."

İslam'ın en çok iftiraya uğradığı noktalardan birinin de "kadın hakları meselesi" olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler, İslam'ın altın çağında kadınların, 'öncüler' ve 'önderler' olarak hayatın her alanında yer aldıklarını biliyoruz. Bunu hem yeni nesillere hem de dünyaya iyi anlatabilmeliyiz. Bu ayak izlerini takip etmeliyiz. Mesela dünyanın en eski üniversitesi, ne Oxford ne Harvard'dır. En eski üniversitenin, Fatima el-Fıhri adında Müslüman bir kadın tarafından Fas'ta kurulduğunu kaç kişi biliyor? İslam'ın bilime, sanata kattığı cevherleri, var ettiği medeniyeti yüksek sesle anlatmalıyız."

Emine Erdoğan, konuşmasının sonunda katılımcıları Türkiye'ye davet ederek, özellikle gençlere Türkiye'de üniversite eğitimi tecrübesi yaşamaları çağrısında bulundu.

Programa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar'ın yanı sıra ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcilerinden Bangladeş-Amerika Aktivist Grubu adına Samira Nazneen, Mozaic Derneği Kurucu Başkanı ve Amerika'daki Suriyeli mültecilere yardım eden hayırseverlerden Rasghad Bushnaq, İslam'da Kadın Derneği Kurucusu Aisha Al Adawiya'nın da aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

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