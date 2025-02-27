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Emine Erdoğan açılışına katıldı! Şule Yüksel Şenler'in ismi kütüphanelerde yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, edebiyatçı, yazar ve aktivist Şule Yüksel Şenler'in isminin verildiği Karakuyu Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılışına katıldı.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 18:07 - Güncelleme:
Emine Erdoğan açılışına katıldı! Şule Yüksel Şenler'in ismi kütüphanelerde yaşatılacak
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Emine Erdoğan, 2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı'nın açılışının ardından Karakuyu Ortaokulu'na geldi.

Burada ilk olarak Şule Yüksel Şenler Hobi Bahçesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan'a, öğrenciler bahçedeki bitkiler hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerle birlikte bahçeye Şule Yüksel Şenler anısına bir çınar ağacı diken Emine Erdoğan, ağaca can suyunu verdi.

Emine Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından okul bahçesine yapılan Sıfır Atık alanını gezerek öğrencilerden burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin geri dönüşüm ve Sıfır Atık projesi alanındaki çalışmalarını sergiledikleri stantları ziyaret eden Emine Erdoğan, yakından incelediği çalışmalar hakkında öğrencilerle sohbet etti.

Emine Erdoğan, okulda plastik şişeleri basketbol potasına atarak Sıfır Atık Projesi'ne katkıda bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZI YANLIŞ DAVRANIŞLARDAN KORUMAMIZ LAZIM"

Daha sonra Emine Erdoğan, okula geçerek kendisine eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte öğretmenler odasına ziyarette bulundu.

Burada öğretmenlerle sohbet eden Emine Erdoğan ve Yusuf Tekin, öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Öğretmenlerin, yeni Maarif Modeli'nden ve çocuklara manevi değerleri kazandırma yönündeki çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söylemesi üzerine Emine Erdoğan, "Çocuklarımızı yanlış davranışlardan korumamız lazım." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, öğretmenlere teşekkür etti, başarı diledi.

ŞENLER'İN İSMİNİ TAŞIYAN KÜTÜPHANE AÇILDI

Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Şenler'in ismini yaşatmak amacıyla okula yapılan kütüphanenin açılışını da gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan'ın bu kütüphaneyi açmasıyla eş zamanlı olarak Vakfın, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki 11 okula yaptırdığı kütüphaneler hizmete açıldı.

Kütüphaneyi gezen Emine Erdoğan, çocuklarla kitap okumak üzerine sohbet etti.

Emine Erdoğan, 2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri'ndeki stantlardan satın aldığı çeşitli türdeki kitapları da kütüphaneye bağışladı.

Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi'nden bir öğretmen, Şule Yüksel Şenler'in hayatını masal şeklinde anlattı.

Öğrenciler tarafından kütüphanenin tanıtımının yapılmasının ardından Nefise-Necip Teymur İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elif Anastasia Çavdar, kütüphanede piyano dinletisi sundu.

Emine Erdoğan, okuldan ayrılışı sırasında kendisini okul önünde bekleyen çocuklarla ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Emine Erdoğan, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti.

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